El subdelegado del Gobierno lamenta que Junta y Diputación oculten el origen estatal del PFEA en numerosos proyectos de la provincia

José María Martín recuerda, además, que muchas de las actuaciones que estas administraciones presentan como propias están financiadas con fondos Next-Generation impulsados por el Gobierno de España

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha lamentado hoy que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación provincial omitan con frecuencia el origen estatal del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y ha recordado que ambas administraciones saben que, sin la aportación del Estado, que abona las nóminas de todos los trabajadores del PFEA, este programa “no podría llevarse a cabo”.

“Lo hemos podido ver esta misma semana y hay muchos ejemplos de lo que digo, solo hace falta buscar en la hemeroteca: en la información institucional que se manda sobre el PFEA nunca aparece la aportación del Gobierno de España”, ha dicho.

Martín Fernández ha recordado que, desde 2018, la aportación del Gobierno de España al Plan de Fomento de Empleo Agrario en Almería ha sido de 79.706.175,81 euros. Cerca de 80 millones que han servido, ha señalado, para abonar las nóminas de miles de trabajadores -muchos de ellos, mujeres- de toda la provincia “que, gracias a este programa, cuentan con unos ingresos que les dan estabilidad y tranquilidad, garantizándoles un sustento en los momentos de menor actividad agrícola”.

“Esta es la principal idea: el Plan de Fomento de Empleo Agrario no se creó solo para beneficiar a los ayuntamientos, que también lo hace porque, gracias a él, los pueblos mejoran sus caminos rurales o el acerado o crean nuevos espacios públicos que benefician a todos los vecinos. El PFEA se creó y está hecho para la gente, para que las familias que viven en los municipios más pequeños y las personas que están en situación de desempleo, se puedan enganchar al mercado laboral sin tener que irse de su pueblo”, ha destacado el subdelegado del Gobierno.

Este año, a través del PFEA se ejecutarán 250 proyectos de obras repartidos por 85 municipios de toda la provincia. El éxito del programa, ha dicho Martín, radica en el trabajo conjunto de todas las administraciones: Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación y ayuntamientos. Una alianza que ha calificado de “crucial” para garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente y que los proyectos que se impulsen tengan un impacto real en los municipios.

Sin embargo, a nivel presupuestario, es el Estado quien más invierte en este programa: solo este año, el Gobierno de España pone casi 11 millones de los 16,5 con los que cuenta el Plan de Fomento del Empleo Agrario. “Es una deslealtad institucional que, cuando los representantes de la Junta y la Diputación visitan las obras que se hacen en los pueblos, obvien deliberadamente la imprescindible financiación del Gobierno de España”, ha afirmado.

Martín ha explicado que tanto la Junta como la Diputación abonan el costo de los materiales, en un porcentaje del 75% para la Junta y del 25% para la Diputación: “El PFEA no es un programa de la Diputación, es un programa estatal. Y es así desde que se creó, hace casi 30 años”.

Algo similar ocurre con los fondos Next-Generation, ha dicho el subdelegado, de los que Almería ha recibido más de 560 millones para 3.300 proyectos en todos los sectores estratégicos: las obras de la alta velocidad y del soterramiento, sanidad, vivienda pública, turismo sostenible, transición energética, rehabilitación de edificios públicos o modernización de regadíos.

Martín Fernández ha recordado, además, que estos fondos fueron impulsados por el Gobierno de España en un contexto especialmente difícil y que “paradójicamente, quienes intentaron boicotear estos fondos, hoy son los primeros en apuntarse las inversiones”, ha afirmado.

En el ámbito sanitario, competencia de la Junta, ha citado actuaciones como la construcción de los nuevos centros de salud de El Ejido y Benahadux, la incorporación de equipos de alta tecnología como el PET-TAC del Hospital Universitario Torrecárdenas, o la construcción del Hospital de Roquetas y el nuevo edificio de consultas externas de Torrecárdenas.

El subdelegado ha subrayado, además, que en este último caso “queda pendiente lo más importante: dotar esas infraestructuras de profesionales sanitarios”.

Asimismo, ha destacado distintas actuaciones que se presentan públicamente sin mencionar el origen de la financiación: “Pido un ejercicio de transparencia institucional para que las administraciones expliquen con claridad el origen de los fondos que hacen posibles estas actuaciones”, ha subrayado.

“Basta con acudir a la hemeroteca para comprobar de dónde proceden realmente estos recursos”, ha señalado Martín, quien ha recordado que, salvo en contadas ocasiones “se olvida con demasiada frecuencia mencionar que estas inversiones se financian con fondos europeos impulsados por el Gobierno de España”.