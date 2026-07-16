El subdelegado del Gobierno José María Martín destaca la coordinación entre Guardia Civil y Policía Local en la Junta Local de Seguridad de Huércal-Overa

José María Martín y Domingo Fernández copresiden la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento huercalense, en la que se ha analizado la situación de la seguridad ciudadana en el municipio y se ha renovado el compromiso institucional con la protección de las víctimas de violencia de género a través del Sistema VioGén_

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, han copresidido en el consistorio huercalense una Junta Local de Seguridad en la que se ha informado de los casos activos que hay actualmente en el municipio incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), cuya gestión se desarrolla de forma coordinada entre la Guardia Civil y la Policía Local.

José María Martín ha puesto en valor la colaboración y la buena sintonía existente entre la Guardia Civil y la Policía Local, una coordinación que ha calificado de «fundamental» para garantizar la seguridad de los vecinos y ofrecer una respuesta eficaz tanto en materia de violencia de género como en el conjunto de la seguridad ciudadana. Por su parte, la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Loly Cruz, ha destacado que la renovación del convenio VioGén «demuestra el compromiso institucional con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y con la prevención de estos casos y su atención integral.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la tranquilidad de los huercalenses, destacando que «la suma de esfuerzos y la estrecha colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad es la mayor garantía para el bienestar de nuestros vecinos». Asimismo, Fernández ha señalado la importancia de planificar con la suficiente antelación los dispositivos de seguridad para las citas más multitudinarias de los próximos meses, haciendo especial hincapié en la Feria de Octubre: Ha añadido que «trabajamos desde ya de forma coordinada para que nuestros grandes eventos, con nuestra feria de octubre a la cabeza, se desarrollen con total normalidad y sigan siendo espacios seguros para el disfrute de todos».

La Junta Local de Seguridad ha contado con la presencia de representantes de la Guardia Civil, Policía Local y de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía. En el apartado relativo a la seguridad ciudadana, los responsables policiales han subrayado igualmente la estrecha colaboración existente entre la Guardia Civil y la Policía Local, una coordinación que está permitiendo el esclarecimiento de un importante número de delitos y reforzando la eficacia de la respuesta policial en el municipio.

Durante la reunión de este órgano colegiado también se han abordado otros asuntos de interés para el municipio, entre ellos el seguimiento de la seguridad ciudadana, la colaboración entre administraciones y la coordinación de los dispositivos previstos para los principales eventos que se celebrarán en Huércal-Overa durante los próximos meses.

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