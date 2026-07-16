Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil diseñan el plan de seguridad de ‘Paseando entre Velas’

La actividad tendrá lugar el próximo día 13 de agosto en la Villa de Vícar

Ayuntamiento de Vícar y las fuerzas y cuerpos de seguridad han mantenido esta mañana un primer encuentro para diseñar el plan de seguridad de cara a la próxima edición de Paseando entre Velas, que tendrá lugar el día 13 de agosto y que convertirá a la villa de Vícar, en el epicentro del arte y la cultura, coincidiendo con la lluvia de estrellas o noche de las Perseidas. En la reunión celebrada por iniciativa del alcalde, han estado presentes el teniente comandante de Puesto, José Manuel Vargas del Cuartel de Vícar, el Jefe de la Policía Local de Vícar, Tomás José Zamora, , los ediles de Seguridad Ciudadana, Evaristo López y de Cultura, Deportes, Participación y Festejos, Vanesa Lidueña y Encarnación Martínez Rubio, y José Antonio Gómez, coordinador de Protección Civil, a fin de organizar y ultimar los detalles más relevantes respecto al dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha el día del evento para que todos los visitantes puedan disfrutar de la jornada con la máxima seguridad.

Como ha explicado el alcalde de Vícar, «se trata del gran acontecimiento sociocultural del verano en el municipio, en el que se darán cita miles de personas, y de ahí su gran complejidad organizativa. Es por ello que se hace necesario un contacto lo más fluido posible entre todas las partes implicadas para que la celebración se desarrolle satisfactoriamente, intentando siempre preservar la belleza y el cuidado del entorno y de la propia actividad, pero garantizando en todo momento la seguridad de los visitantes «.

En este sentido, el alcalde, Antonio Bonilla, ha señalado que se pondrán todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los participantes y ha agradecido, una vez más, la colaboración del personal municipal, fuerzas de seguridad y voluntarios de Protección Civil.

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