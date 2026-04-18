La Feria del Libro vive una participativa sesión matinal de sábado con otros cuatro encuentros con autores

Fran Pintadera, María Martínez, Miguel Sosa y Mar Cabra han protagonizado los actos de la matinal de la quinta jornada de la edición impulsada por Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía

Tras un viernes de gran actividad y asistencia a los actos y casetas de la Feria del Libro de Almería, la mañana de sábado tampoco se ha quedado atrás, celebrándose las presentaciones de los libros ‘Donde habitan las sirenas’ de María Martínez, ‘Vivir a jornada completa’ de Mar Cabra, la charla ‘Hablando en plata’ con Miguel Sosa y, para peques de la casa, una sesión de cuentos con Fran Pintadera. Además, aprovechando las posibilidades de distintos emplazamientos como son el Espacio de Lectura situado en el Mirador de la Rambla, la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa y la Biblioteca Central José María Artero.

A ello se suman las propias casetas abiertas al público y situadas en la Avenida Federico García Lorca, con horario para el fin de semana es de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 21.00 horas para el tramo de las tardes. La 46ª edición de la Feria del Libro de Almería está impulsada por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, Diputación Provincial con el Instituto de Estudios Almerienses y la Junta de Andalucía con el Centro Andaluz de las Letras.

La jornada ha arrancado con la sesión de cuentos de Fran Pintadera en el Espacio de lectura del Mirador de la Rambla. Narrador oral, dinamizador de teatro social y escritor de literatura infantil, Pintadera ha conectado con los niños y niñas presentes con el humor, la fantasía y la belleza de lo cotidiano, que son los ingredientes fundamentales de sus recetas artísticas.

En la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, a la misma hora, ha tenido lugar la presentación de ‘Donde habitan las sirenas’ (Crossbook) de María Martínez, organizado por Reader Con, proyecto de fomento de la lectura que colabora con la Feria del Libro de Sevilla y la de Málaga y que también se ha sumado a la de Almería con dos propuestas, la de Martínez y la saga ‘Crónicas de Hiraia’ (Molino) de Alba Zamora el viernes.

En este caso, la autora de ‘Donde habitan las sirenas’, que acumula ya más de medio millón de lectores, ha ahondado en su historia sobre el amor, el destino y los nuevos comienzos, de la mano de su protagonista Lucía, que revisará su relación distanciada con su hermana Laura, con el mar Mediterráneo como escenario imprescindible.

Miguel Sosa y Mar Cabra

La Biblioteca Central José María Artero también se ha sumado a la programación de la Feria del Libro recibiendo a Miguel Sosa.

Bajo el título de ‘Hablando en plata’, ha ofrecido una charla que “está diseñada para disfrutar de nuestro idioma y cuidarlo como oro en paño, con el objetivo es fomentar la curiosidad por nuestro idioma, ampliar el vocabulario y sobre todo pasarlo bien. O pipa. O pirata. O fetén”. De este modo, ha compartido una divertida charla trufada de palabras, anécdotas y curiosidades sorprendentes y, a veces, hilarantes. Toda una declaración de humor y de amor a la lengua española. Su palabra favorita es alacridad: alegría y presteza del ánimo para hacer algo.

Miguel Sosa se define como ‘letraherido y vocabulista’, relacionado desde siempre con el mundo de la cultura y la farándula. Es fundador del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid y también trabajó junto a Adolfo Marsillach en la Compañía Nacional de Teatro Clásico o en el Ministerio de Cultura. Ha publicado en la editorial Planeta ‘El pequeño libro de las curiosidades’ y ‘El pequeño libro de las 500 palabras para parecer más culto’, también publicado en México.

El tramo de mañana ha culminado con la presentación en el Espacio de Lectura del Mirador de la Rambla de ‘Vivir a jornada completa’ (Temas de hoy) de otra autora vinculada a Almería –aunque lleva años viviendo fuera- como Mar Cabra, que ha estado acompañada por el periodista Evaristo Martínez.

Ganadora de un premio Pulitzer como parte del equipo que destapó los Papeles de Panamá, Mar Cabra cuenta en su nuevo libro y desde su experiencia cómo vivir cuando el estrés del trabajo pone en riesgo la salud, “es el resultado de una década de investigación personal, de bucear en las claves de la ciencia y la psicología, para afrontar nuestra jornada de la manera más saludable posible y conseguir así esa armonía tan necesaria entre trabajo y vida personal”, sintetiza. Un manual para evitar que la ‘hiperconexión’ de nuestros días y la vocación profesional acabe fagocitando lo personal.

Actividades del sábado por la tarde, 18 de abril

17:30 horas. Sesión de cuentos de Alicia Acosta. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla)

18:00 horas. ‘Nuestro cuerpo’ (Destino) de Juan Luis Arsuaga. Presenta Eduardo Boix. Biblioteca Pública Francisco Villaespesa.

19:00 horas. ‘Vengo de ver’ (La bella Varsovia) de Andrés Neuman. Presenta Irene Cortés. Organiza Centro Andaluz de las Letras. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla)

Actividades del domingo, 19 de abril

11:30 horas. ‘Amarilla’ (La bella Varsovia) de Marta Sanz y ‘Un idioma siempre al borde la extinción’ (La bella Varsovia) de Raúl Quinto. Organiza Centro Andaluz de las Letras. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla).

12:30 horas. ‘Esfumarse’ (Sloper) de José Antonio Durán. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla).

17:30 horas. ‘Lira Rota, Antología Póstuma de poemas de Martín García Ramos’. Espacio de lectura (Mirador de la Rambla).

Firmas tarde del sábado, 18 de abril (organizan las propias librerías)

17:00 h. Iria Knight – Caseta Entre Libros Editorial

17:00 h. Angy Skay – Caseta Entre Libros Editorial

17:00 h. Laura Delgado – Caseta Entre Libros Editorial

A partir de 17:30 h. Antonio Cascales – Caseta Bukmeran

18:00 h. Víctor Pérez – Casetas Librería Bibabuk

18:00 h. Lola Callejón – Casetas Librerías Picasso

18:00 h. Manuel Pérez Martín – Casetas Librerías Picasso

18:00 h. José Francisco García – Caseta Ediciones Arcanas

18:00 h. Damián Jesús Requena Muñoz – Caseta Ediciones Arcanas

18:00 h. Arturo Palenzuela – Caseta El Faro de Recóndito

18:30 h. Alicia Acosta – Casetas La Tarara

19:00 h. Raúl Quinto – Casetas Librerías Picasso

19:00 h. Sara Maher – Caseta Entre Libros Editorial

19:00 h. Blue Violet – Caseta Entre Libros Editorial

19:00 h. Cristina Otálora – Caseta Entre Libros Editorial

19:00 h. Antonio Heras – Caseta Asociación de Editores de Andalucía

19:00 h. Juan Luis Arsuaga – Caseta El Faro de Recóndito

20:00 h. Andrés Neuman – Casetas La Tarara

20:00 h. Marina Valverde – Caseta El Faro de Recóndito

20:00 h. Alejandro A. Bolívar – Casetas Librerías Picasso

20:00 h. Pedro González Núñez – Casetas Librerías Picasso

Firmas del domingo, 19 de abril (organizan las propias librerías)

10:00 h. Sara Maher – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Angy Skay – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Laura Delgado – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Blue Violet – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Cristina Otálora – Caseta Entre Libros Editorial

11.00 h. Virginia Lérida – Casetas Librerías Picasso

11:00 h. Juan Andrés Moya – Casetas Librerías Picasso

11:00 h. Aránzazu Poyatos Sabio – Caseta Ediciones Arcanas

11:00 h. M. J. de Tirso – Caseta Ediciones Arcanas

11:30 h. Francisco Javier Rivas – Casetas Librería Bibabuk

11:30 h. Raúl Moreno – Caseta Bukmeran

12:00 h. María del Pilar López – Casetas La Tarara

12:00 h. Miss Red – Casetas Librerías Picasso

12:00 h. Gloria Montes – Casetas Librerías Picasso

12:30 h. Raúl Quinto – Caseta El Faro de Recóndito

13:00 h. Óscar Fábrega – Casetas Librerías Picasso

13:00 h. Jorge Barroso – Casetas Librerías Picasso

13:30 h. José Antonio Duran – Caseta El Faro de Recóndito

17:00 h. Angy Skay – Caseta Entre Libros Editorial

17:00 h. Cristina Otálora – Caseta Entre Libros Editorial

17.30 h. Aida Labella Cañada – Casetas Librerías Picasso

17:30 h. Sara María de la Fuente Domínguez – Casetas Librerías Picasso

17:30 h. Paco Asenjo – Caseta Bukmeran

18:00 h. Francisco Cañabate Reche – Casetas Librería Bibabuk

18:00 h. María del Pilar Muñoz Borrego – Caseta Ediciones Arcanas

18:30 h. Juan López Parra – Casetas Librerías Picasso

18:30 h. Juan Torres León – Casetas Librerías Picasso