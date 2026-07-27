‘El Reino Secreto’ y Álvaro Vera este miércoles en el ecuador de Doble Comedy, en la Plaza de la Constitución

GabinetedePrensa julio 27, 2026 0
Cultura-Doble Comedy Semana 3

El ciclo del Área de Cultura que aúna proyecciones y monólogos, vuelve este miércoles, 29 de julio, a las 22.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo

La Plaza de la Constitución volverá a reunir a familias y amigos este miércoles, 29 de julio, con una nueva sesión de Doble Comedy. El ciclo que aúna una propuesta de cine familiar o de aventuras con la presentación a cargo de un monologuista almeriense alcanza el ecuador de su sexta edición con la película ‘El Reino Secreto’ y con el cómico Álvaro Vera, sucediendo así a las anteriores proyecciones semanas atrás de ‘Robot salvaje’ y ‘La puerta mágica’.

La cita, como es habitual, comenzará a las 22.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, en el marco de la programación transversal de ‘Te falta calle’ y organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

‘El Reino Secreto’ es una película escrita y dirigida por Matt Drummond y está protagonizada por Sam Everingham, Alyla Browne, Alice Parkinson y Darius Williams.

La sinopsis es la siguiente: Tras un trágico suceso, Peter (de 12 años) y Verity (de 9) se mudan con su familia a una destartalada casa señorial. La primera noche, la habitación de Peter comienza a agrietarse y los hermanos caen hacia un extraordinario mundo subterráneo. Allí descubren que Peter es portador de uno de los cinco artefactos necesarios para arreglar el Gran Reloj de la Ciudadela que permite reiniciar el tiempo y, así, vencer un antiguo mal que ha envuelto al mundo del subsuelo. El viaje de Peter y Verity los llevará a conocer criaturas y tierras fantásticas, pero pronto descubren que no todo es lo que parece… Una conmovedora historia sobre cómo enfrentarse al dolor llena de valentía y generosidad.

Tras la cita de este 29 de julio, Doble Comedy continuará en agosto, el día 5, con la proyección de ‘El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares’, presentada por Kikín Fernández. Como broche final, el 12 de agosto, el ciclo concluirá con la proyección de ‘Mary Poppins Returns’, precedida de nuevo por la presentación del humorista Álvaro Vera.

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