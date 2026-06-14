La Guardia Civil detiene a 26 personas por delitos de cultivo y elaboración de drogas y de defraudación de fluido eléctrico en Matagorda

Se han llevado a cabo 15 registros domiciliarios y la neutralización de más de un centenar de enganches ilegales a la red de fluido eléctrico

Y se han intervenido cerca de 2 kg de heroína pura en roca, 1,5 kg de cocaína, 4500 plantas de cannabis, 1 kg de cogollos de marihuana, armas simuladas, munición de escopeta, gran cantidad de dinero y piezas de oro además de un vehículo turismo sustraído en la provincia de Sevilla

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación KILLGREEN ha desarrollado en El pozo de la Tía Manolica de Matagorda (Almería) una operación contra el cultivo intensivo de marihuana y la defraudación de fluido eléctrico que se ha saldado con la detención de 26 personas, la intervención de cerca de 4.500 plantas de Cannabis Sativa y la neutralización de más de un centenar de enganches fraudulentos a la red de fluido eléctrico.

La Operación KILLGREEN se encuentra enmarcada en las diferentes actuaciones llevadas a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil de Almería en la lucha contra aquellos delitos relacionadas contra la Salud Pública y la defraudación de fluido eléctrico, y en particular con Tráfico de Drogas, dado el incremento exponencial en la zona del Poniente de Almería.

Durante las investigaciones, se constata más de una quincena de viviendas con plantaciones de marihuana, resultando que todas poseen enganche ilegal a la red eléctrica. Una vez recopilados los indicios y pruebas determinantes sobre los ilícitos investigados, de mano de la Autoridad Judicial de El Ejido (Almería), se lleva a cabo un operativo para proceder a los registros de los inmuebles investigados.

Durante la fase de explotación, se realizan la entrada y registro en 15 viviendas de la barriada del Pozo de la Tía Manolica, procediendo a la detención de 26 personas, aprehendiendo de cerca de 2 kg de heroína pura en roca, 1,5 kg de cocaína, 4500 plantas de cannabis, 1 kg de cogollos de marihuana, armas simuladas, munición de escopeta, gran cantidad de dinero y piezas de oro y un vehículo turismo sustraído en la provincia de Sevilla.

Se contó con el apoyo de técnicos especializados de la suministradora de electricidad, realizando más de un centenar de corte de enganches ilegales de conexión de la red, detectando peligro inminente de seguridad en las instalaciones eléctricas de las acometidas, retirando más de 1.000 metros de cable eléctrico.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de El Ejido (Almería) que ha contado con el apoyo dela Policía Local de El Ejido y distintas Unidades y especialidades de la Guardia Civil de Almería como USECIC, Servicio Cinológico, PRC de El Ejido, Áreas de Investigación de los Puestos Principales de Roquetas de Mar, Adra y Vícar y patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de El Ejido, Berja y Dalías.

Cabe destacar la importancia de la lucha contra este tipo de actividades ilícitas y los riesgos derivados de los enganches fraudulentos a la red de fluido eléctrico, como son los riegos de incendio y cortes de luz en la zona a causa de las sobretensiones a la que se somete la red de fluido, además de los ocasionados directamente por la manipulación de la misma por personal no autorizado y cualificado.

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