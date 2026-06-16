La Guardia Civil detiene en Huércal-Overa a un varón que transportaba 50 kg de hachís en un vehículo sustraído  

GabinetedePrensa junio 16, 2026 0
Guardia Civil detiene en Huércal-Overa a un varón 1
  • La Guardia Civil esclarece los hechos que ocurrieron en 2024, donde un varón eludió la acción policial, abandonado el vehículo sustraído que conducía, donde trasportaba 50Kg de hachís, durante un control preventivo de identificación y verificación de personas y vehículo
  • Además, en el momento de la detención el autor portaba 4 kg de hachís

La Guardia Civil de Almería ha procedido a la detención de un varón como presunto autor por los delitos de tráfico de drogas, falsedad documental, robo y uso de vehículo y desobediencia a agentes de la autoridad, todo ello en el marco de una investigación denominada OPERACIÓN TIMUGA y desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Huércal-Overa.

La actuación tuvo su origen cuando un vehículo que transportaba aproximadamente 50 kilogramos de hachís evadió un control establecido por la Guardia Civil, emprendiendo la huida sus ocupantes y abandonando posteriormente el vehículo, sin que pudiera practicarse ninguna detención en ese momento.

A raíz de estos hechos, se inició una investigación encaminada al esclarecimiento de lo sucedido y a la identificación de los responsables. Como resultado de las gestiones practicadas, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores, el cual permanecía en paradero desconocido, dificultando su localización durante el desarrollo de La investigación.

Tras diversas actuaciones operativas y de investigación llevadas a cabo durante estos dos años, finalmente los agentes lograron localizar al investigado en la localidad de Murcia.

Cuando los agentes procedieron a la detención del mismo este portaba 4kg de hachís, incurriendo en un nuevo delito de tráfico de drogas, procediendo así a la detención y posterior puesta a disposición judicial.

La dificultad para localizar a esta persona, así como las medidas adoptadas por el investigado para evitar su identificación y ubicación, motivaron la prolongación de la investigación hasta la fecha actual. Con esta actuación, la Guardia Civil continúa desarrollando labores dirigidas a la persecución del tráfico de drogas y al esclarecimiento de hechos delictivos relacionados con esta actividad.

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