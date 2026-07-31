La Guardia Civil destapa una suplantación de identidad tras detectar ingresos irregulares en la declaración de la renta de la víctima

La investigación permitió identificar al presunto autor, que abrió una cuenta de juego utilizando un documento de identidad falsificado y datos personales de la víctima

La actuación se enmarca en el Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia y pone de manifiesto el incremento de los delitos relacionados con la suplantación de identidad en el entorno digital

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha esclarecido un delito de usurpación de estado civil y falsedad documental tras una investigación que permitió identificar al presunto responsable de utilizar de forma fraudulenta la identidad de otra persona para abrir una cuenta en una plataforma de apuesta online y obtener un beneficio económico que posteriormente fue atribuido fiscalmente a la víctima.

Esta actuación se desarrolla dentro del Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia, mediante el cual la Guardia Civil refuerza la prevención, investigación y persecución de los delitos cometidos a través de internet, especialmente aquellos relacionados con la suplantación de identidad, las estafas tecnológicas y el uso ilícito de datos personales.

La investigación tuvo su origen tras la denuncia presentada por la víctima a través del sistema telemático “On Red”, al detectar durante la confección de su declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2025, la existencia de unos rendimientos económicos por importe de 445euros procedentes de una casa de apuestas online, ingresos que nunca había percibido ni reconocidos como propios.

Las primeras gestiones permitieron determinar que una tercera persona había utilizado parte de los datos identificativos del denunciante junto con un Documento Nacional de Identidad falsificado para crear una cuenta de juego en una plataforma de apuestas. Como consecuencia de esta actuación, los beneficios obtenidos por el autor quedaron asociados fiscalmente a la identidad de la víctima.

A partir del análisis de la información facilitada por la plataforma de juegos y del resto de diligencias practicadas, los agentes lograron reconstruir la operativa empleada e identificar al presunto responsable de los hechos, un varón con domicilio en el municipio de Leganés (Madrid), interesándose ante la autoridad judicial correspondiente orden de Averiguación de paradero y detención.

La investigación pone de manifiesto el incremento de las modalidades delictivas basadas en la utilización ilícita de datos personales para la contratación de servicios, aperturas de cuentas o realización de operaciones económicas en nombre de terceros. En este ámbito, la colaboración existente entre la Dirección General de Ordenación de Juegos (DGOJ), la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta fundamental para detectar este tipo de fraudes, proteger a las víctimas y facilitar la identificación de sus autores.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Huércal-Overa (Almería)

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