La Guardia Civil detiene en Vera a una persona por delitos de estafa, receptación y tenencia ilícita de armas

Al detenido le cuentan varias requisitorias judiciales de ingreso en prisión por hechos similares

En el momento de la detención, el supuesto autor portaba un arma corta del calibre 9mm municionada

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, el marco de la operación “DOLLY-CLOCK”,detiene a una persona, al que le constan varias requisitorias judiciales de ingreso en prisión, como supuesto autor de varios delitos de estafa y receptación en la localidad de Vera.

La operación denominada “DOLLY-CLOCK” tiene su inicio a raíz de la comunicación de dos ciudadanos, en la que ponen en conocimiento de la Guardia Civil que le habían intentado estafar mediante una oferta de un apartamento turístico a través de un portal web. El apartamento que ofertaba como turístico, es dondeel investigado residía de alquiler, (cuyo contrato vencía), motivo por el que se sospecha que quería realquilar, o incluso hacerse con la reserva y huir del lugar. Cabe destacar, que el personal de la Guardia Civil encargado de atender esta comunicación, ya se encontraban investigando al supuesto autor por otros hechos similares, además de las diferentes requisitorias judiciales que le constaban.

Se organiza por parte de la Guardia Civil un operativo discreto para llevar a cabo su detención aprovechando, que el investigado iba a quedar con la persona a la que intentaba estafar para supuestamente hacerle entrega del apartamento turístico. Durante el operativo el supuesto autor, al detectar la presencia policial intenta huir del lugar, siendo finalmente detenido, momento en el que, al realizar su inspección, se le interviene un arma corta de calibre 9mm municionada, además de las llaves de apartamento, que son entregadas posteriormente a su propietario.

El personal encargado de esta investigación, de forma paralela a estos hechos, investiga la actividad profesional del detenido, compra-venta y reparación de relojes de alta gama. Donde tras practicar la inspección y registro de la vivienda donde residía, se localizan diversos relojes de altagamay el material necesario para manipular y blanquear la procedencia de los mismos, además de membretes y cajas falsificadas. De igual manera se localiza numerosa documentación relativa a otras estafas anteriores, contratos falsosy documentación de identidad de terceras personas.

Como resultado de la operación DOLLY-CLOCK, la Guardia Civil del Puesto de Garrucha, tras la detención del supuesto autor de los hechos, esclarece numerosos delitos de estafa, robos y hurtos, falsedades documentales y usurpaciones de estado civil.

Esta operación también permitirá investigar la trazabilidad del arma de fuego aprehendida, dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil, que es el Cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas y explosivos; motivo por el cual se viene realizando un constante esfuerzo para detectar y neutralizar los nuevos procedimientos y canales de distribución ilegal de armas de fuego que van apareciendo.

La Autoridad Judicial de Vera, ante la que se presentan las diligencias y el detenido, decreta su ingreso en prisión, quedando la investigación abierta ante la aparición de nuevos delitos y victimas tras la inspección del material intervenido durante el registro de la vivienda.

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