La Policía Nacional detiene en Almería al presunto autor del homicidio con arma de fuego de un hombre en Francia

Localizado en la estación de autobuses de Almería

La rápida cooperación entre las autoridades francesas y españolas permitió reconstruir su itinerario de fuga, siendo arrestado tres días después de los hechos cuando intentaba abandonar Europa para refugiarse en Marruecos

Ante la sospecha de que pudiese ir armado, y dado que se enfrenta a un máximo de 30 años de prisión, se estableció rápidamente un dispositivo policial para su localización

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un fugitivo, reclamado por las autoridades francesas, por su presunta implicación en un homicidio cometido con arma de fuego el pasado 14 de junio en la localidad francesa de Montbéliard.

La detención, realizada tres días después de los hechos, ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre las autoridades policiales de ambos países y al rápido intercambio de información, que permitió localizar al sospechoso cuando se encontraba en plena huida con destino final a Marruecos.

Una prueba clave durante la investigación

Los hechos ocurrieron en plena vía pública al parecer motivado por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. Las primeras investigaciones desarrolladas por las autoridades francesas permitieron recabar importantes indicios sobre la presunta participación del detenido en los hechos. Entre ellos, destacó el hallazgo durante un registro domiciliario de unos guantes azules de látex que, según las pesquisas, habrían sido utilizados en el momento de la comisión del homicidio. La localización de este elemento resultó especialmente relevante para el avance de la investigación.

Tras los hechos, el sospechoso emprendió un plan de fuga con el objetivo de abandonar Europa y refugiarse en Marruecos.

Localizado durante su ruta de huida

De inmediato se activó un intercambio urgente de información entre las autoridades policiales francesas y españolas para determinar el posible recorrido que estaba realizando el fugitivo.

Las gestiones practicadas permitieron establecer que el reclamado se dirigía hacia la provincia de Almería con la intención de continuar, posteriormente, hasta un puerto marítimo desde el que abandonar el espacio Schengen. Por ello se estableció un dispositivo de vigilancia en la estación de autobuses de Almería que culminó con su detención cuando abandonaba el autobús en el que viajaba y se disponía a continuar su trayecto hacia la costa.

La Policía Nacional continúa destacando su compromiso con la cooperación policial internacional y la rapidez en el intercambio de información para la localización y detención de delincuentes que intentan eludir la acción de la justicia cruzando fronteras.

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