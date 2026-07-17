La Escuela Infantil Municipal Bilingüe Madre Ignacia de Dalías impulsa los hábitos saludables desde la primera infancia

La Escuela Infantil Municipal Bilingüe Madre Ignacia continúa desarrollando iniciativas dirigidas a promover el bienestar físico y emocional de los niños y niñas de entre 0 y 3 años a través del programa «Hábitos de Vida Saludable: Creciendo en Salud, de 0 a 3 años», una propuesta educativa que fomenta la adquisición de rutinas saludables desde las primeras etapas del desarrollo.

Durante las últimas semanas, el alumnado ha participado en diferentes jornadas centradas en la promoción de la salud, combinando el aprendizaje con actividades dinámicas y adaptadas a su edad. “Estas acciones se han llevado a cabo en colaboración con la Enfermera de Centros Educativos y las profesoras del centro, cuya implicación ha permitido acercar conceptos relacionados con el cuidado personal y la prevención de una forma cercana, práctica y amena”, como señala Lidia Criado, directora del centro.

Entre las actividades desarrolladas destaca una sesión de iniciación a las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), diseñada específicamente para que los más pequeños se familiaricen, de forma lúdica y adaptada a su nivel madurativo, con la importancia de pedir ayuda, cuidar de los demás y conocer algunas pautas básicas relacionadas con la actuación ante situaciones de emergencia. A través del juego y la experimentación, los niños y niñas pudieron aproximarse a estos conocimientos de manera natural y participativa.

Asimismo, el centro organizó una divertida sesión de yoga infantil, una actividad que despertó un gran interés entre el alumnado y que favoreció el desarrollo de habilidades como la concentración, el equilibrio, la coordinación y la relajación. Mediante ejercicios sencillos, juegos y posturas adaptadas, los participantes disfrutaron de una experiencia enriquecedora que contribuye al bienestar emocional, al conocimiento del propio cuerpo y a la adquisición de hábitos de vida saludables.

El alcalde, Francisco Lirola, ha destacado la importancia de impulsar este tipo de iniciativas desde las primeras etapas educativas. «La educación en hábitos saludables comienza en la infancia y constituye una inversión en el bienestar presente y futuro de nuestros niños y niñas. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando programas que promuevan el desarrollo integral de los más pequeños y fortalezcan la colaboración entre la comunidad educativa y los profesionales sanitarios», ha señalado.

Lirola también ha querido agradecer la implicación del equipo docente y de la Enfermera de Centros Educativos de la Junta de Andalucía en el desarrollo de estas jornadas. «Gracias al compromiso de todos los profesionales que participan en este programa, los niños aprenden de una forma cercana, práctica y divertida la importancia de cuidar de su salud, compartir, cooperar y adquirir hábitos que les acompañarán durante toda su vida», ha añadido.

Estas jornadas forman parte de la programación educativa del centro y responden al compromiso de la Escuela Infantil Municipal Bilingüe Madre Ignacia, de gestión municipal, con una educación integral, en la que la promoción de la salud ocupa un papel fundamental. La iniciativa quedará enmarcada en las actuaciones impulsadas desde la Red Local de Acción en Salud tras la aprobación del primer plan local de salud, que fomenta la colaboración entre los ámbitos educativo y sanitario para desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía desde edades tempranas.

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