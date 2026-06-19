La Policía Nacional esclarece en apenas cuatro días el brutal asalto a un matrimonio de turistas suizos en Almería y detiene al presunto autor cuando trataba de huir a Venezuela

Asalto a turistas en una vivienda rural

§ El detenido habría golpeado al matrimonio con una botella, patadas y puñetazos, dejando al hombre inconsciente y con una fractura abierta en un brazo

§ El autor fue localizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando se disponía a volar a Caracas y llevaba en la muñeca un reloj Rolex sustraído a la víctima

§ La coordinación policial interprovincial permitió interceptar al sospechoso solo cuatro días después del asalto

La Policía Nacional ha esclarecido en Almería un violento robo cometido contra un matrimonio de turistas suizos de avanzada edad en una vivienda rural de Cuevas de los Úbeda (Almería) y ha detenido al presunto autor material de la agresión por delitos de robo con violencia y lesiones. El investigado fue localizado cuando trataba de abandonar España en un vuelo con destino a Venezuela, llevando entre sus pertenencias el reloj Rolex sustraído a una de las víctimas.

La actuación se saldó también con la detención de la pareja del principal investigado por su posible participación en los hechos. Las diligencias practicadas apuntan a que la mujer habría podido prestar apoyo al sospechoso y facilitar su movilidad y posterior huida, sin que se le atribuya la autoría material de la agresión.



Los hechos se produjeron durante la tarde del pasado 6 de junio, cuando las víctimas se encontraban pasando unos días en una casa de campo situada en un paraje rural de difícil acceso. Según las diligencias practicadas, un varón llegó hasta la finca en un vehículo de alquiler, extrajo un arma corta simulada, amenazando y golpeando brutalmente en la cabeza al matrimonio con ella antes de exigirles la entrega de sus efectos personales.



La agresión destacó por su especial violencia. El asaltante habría golpeado al anciano en la cabeza también con una botella de cristal, continuado la agresión mediante patadas, puñetazos y golpes con distintos objetos, incluso cuando ya se encontraba tendido en el suelo y sin posibilidad de defenderse.



El detenido también habría golpeado a la mujer cuando trató de proteger a su marido y pedir auxilio. El varón quedó inconsciente en el interior de la finca, mientras su esposa tuvo que arrastrarlo hasta el interior para resguardarlo y poder solicitar ayuda a pie, dado que el agresor destrozó sus teléfonos móviles.



Como consecuencia de la paliza, el varón sufrió una fractura abierta y desplazamiento del húmero izquierdo, un importante hematoma y edema en el brazo, heridas en la cabeza y múltiples contusiones. Tras recibir asistencia hospitalaria, la gravedad de su estado obligó posteriormente a trasladarlo hasta Suiza en un avión medicalizado.



La mujer también precisó atención médica por una herida inciso-contusa en la región parietal, que requirió varios puntos de sutura, además de diferentes contusiones en brazos y piernas.



Durante el asalto, el autor se apoderó de un reloj Rolex, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal, teléfonos móviles, joyas y las llaves del alojamiento. Antes de abandonar el lugar, registró distintas dependencias de la vivienda mientras continuaba intimidando a las víctimas y exigiéndoles la entrega de más objetos de valor.



La investigación permitió determinar que el presunto agresor había pasado los días anteriores en una finca próxima a la ocupada por el matrimonio. Durante ese periodo habría coincidido en una ocasión con las víctimas, mostrado un interés particular por el reloj de alta gama que portaba el hombre, llegando a preguntarle por su modelo y características.



Los investigadores reconstruyeron los movimientos del sospechoso a partir de las primeras declaraciones de las víctimas y de varios testigos, las posteriores pesquisas permitieron identificar al sospechoso como un ciudadano de origen venezolano afincado en Málaga, con numerosos antecedentes policiales por delitos violentos. Entre ellos figuran detenciones anteriores por robos con violencia e intimidación, amenazas, daños y atentado contra agentes de la autoridad.



Gestiones posteriores permitieron averiguar que el investigado pretendía abandonar de manera inminente el territorio nacional acompañado de su pareja y de sus hijos menores.



Gracias al intercambio inmediato de información entre el grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga y el Grupo Operativo de Policía Judicial del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el sospechoso fue localizado el 10 de junio en la terminal aeroportuaria cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Caracas.



Durante el registro de las pertenencias del principal investigado, los agentes recuperaron el reloj Rolex sustraído al turista suizo. También intervinieron otros tres relojes de alta gama, además fueron intervenidos dos teléfonos móviles y distintas joyas de oro cuya titularidad y posible procedencia ilícita están siendo objeto de comprobación.



El principal detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones, quien decretó su ingreso en prisión provisional.



Una vez acreditada la titularidad del Rolex recuperado, el jefe provincial de Operaciones de la Comisaría Provincial de Almería hizo entrega del reloj a una persona residente en España expresamente autorizada por su propietario para recibirlo y hacérselo llegar posteriormente.



El matrimonio y sus familiares han trasladado reiteradamente su agradecimiento a la Policía Nacional por la diligencia en el trato y la investigación.

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