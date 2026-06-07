La Hermandad de La Macarena gana el X Concurso Exorno de Altares del Corpus Christi

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha entregado el premio, que donarán a las Siervas de María, en el 150 aniversario de la fundación de la congregación

La Hermandad de la Macarena ha ganado el X Concurso Exorno de los Altares, organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. La belleza del montaje, el arreglo floral y la simbología de la liturgia se han podido disfrutar en los cinco altares efímeros que las hermandades de Almería han sacado a la calle para ensalzar el recorrido de la procesión del Corpus Christi.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha entregado los premios, destacando que ”queremos potenciar las tradiciones de la ciudad de Almería. Este certamen llega a su décima edición para realzar la procesión del Corpus Christi, poner en valor la simbología de la liturgia, y para el disfrute de todos los almerienses”.

El Exorno de los Altares es una tradición que consiste en instalar altares efímeros en el recorrido de la procesión del Corpus Christi. De esta manera, las hermandades y cofradías sacan a la calle las tallas de los santos, unido a elementos del culto sacramental, bellamente decorados con flores.

El primer premio ha sido para la Hermandad de la Macarena, que ha realizado la instalación en la calle Eduardo Pérez, en el acceso a la Plaza de la Catedral. El segundo premio ha sido para la Hermandad del Silencio que ha instalado el altar en un lateral del Convento de las Claras. Los tres accésits son la Hermandad de la Soledad, la Hermandad del Santo Sepulcro y la Iglesia de Santiago.

El hermano mayor de la Macarena, junto a las Siervas de María, han recibido con gran alegría el primer premio. Adrián Martínez explica que “queremos acompañar en el 150 aniversario de la Fundación de las Siervas de María, a quienes donaremos el premio económico, y se ha visto reflejado en el altar”.

El jurado, compuesto por Rafael Soriano, vicepresidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Luis Molina, fotógrafo cofrade y José Antonio Esteban, experto en la materia, han destacado de la ganadora la ornamentación floral, la simbología y los detalles”.

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