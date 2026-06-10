La Junta amplía la oferta deportiva de la Escuela Pública de Golf de El Toyo con una inversión cercana a los 200.000 euros

La actuación incorpora una sala de musculación, una sala para actividades dirigidas y una zona de entrenamiento exterior

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada por el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, han visitado las nuevas instalaciones fitness de la Escuela Pública de Golf de El Toyo, un servicio que comenzará su actividad el próximo 15 de junio y que amplía la oferta deportiva de este complejo gestionado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

Durante la visita, Aránzazu Martín ha destacado que “esta actuación supone una importante mejora de los servicios que ofrece la Escuela Pública de Golf de El Toyo y responde al creciente interés de la ciudadanía por la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables”. Asimismo, ha señalado que “la incorporación de estas nuevas instalaciones permitirá ampliar la oferta deportiva disponible y acercar la actividad física a un mayor número de usuarios”.

Por su parte, Juan José Alonso ha subrayado que “la puesta en funcionamiento de estos espacios refuerza el papel de las instalaciones deportivas públicas como lugares de encuentro, bienestar y práctica deportiva para personas de todas las edades”, y ha destacado la excelente acogida que ha tenido esta nueva oferta antes incluso de su apertura.

La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 200.000 euros destinada tanto a la adecuación de los espacios como a la adquisición de equipamiento específico para el desarrollo de las distintas actividades previstas.

Los nuevos servicios incluyen una sala de musculación equipada para el entrenamiento de fuerza, una sala de actividades dirigidas destinada a la realización de clases colectivas y una zona de entrenamiento exterior concebida para la práctica de ejercicio al aire libre.

La acogida de esta nueva oferta deportiva ha superado las previsiones iniciales. Durante el periodo previo a su puesta en marcha se han registrado más de 300 preinscripciones y ya se han formalizado más de 160 inscripciones para el inicio de la actividad el próximo lunes 15 de junio, manteniéndose abierto el proceso de incorporación de nuevos usuarios.

Con esta actuación, la Escuela Pública de Golf de El Toyo incorpora nuevos servicios orientados a la actividad física y al bienestar, ampliando las posibilidades de uso de la instalación y reforzando su oferta deportiva para atender la demanda de los usuarios.

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