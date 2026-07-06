Junta y Mancomunidad del Almanzora impulsan la inserción laboral de jóvenes, colectivos vulnerables y desempleados mayores de 52 años

La entidad comarcal participa en el programa T-Acompañamos con cuatro proyectos que Empleo financia con 267.600 euros

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha participado hoy en Olula del Río en la jornada de clausura del proyecto integral de inserción laboral de jóvenes desempleados desarrollado por la Mancomunidad de Municipios del Almanzora dentro del programa T-Acompañamos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), junto a Antonio Ramón Salas, presidente de la mancomunidad, y el alcalde olulense, Antonio Martínez Pascual.

Amós García ha puesto en valor la participación de la mancomunidad en la iniciativa T-Acompañamos con cuatro proyectos que están financiados por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo con 267.600 euros y que cuentan con un total de 60 participantes entre jóvenes, personas pertenecientes a colectivos vulnerables y desempleados mayores de 52 años y de larga duración.

El delegado de Empleo ha destacado “los excelentes resultados de atención e inserción laboral que está logrando la Mancomunidad de Municipios del Almanzora con este programa, superando los objetivos y ayudando a 60 personas a mejorar su empleabilidad”. En este sentido, ha felicitado “a la mancomunidad y al equipo técnico por el éxito de los proyectos” y agradecido a las personas, empresas, administraciones y entidades que han colaborado en su desarrollo. Asimismo, ha subrayado “la implicación de la mancomunidad con el impulso del empleo y la competitividad empresarial en la comarca y la colaboración de la Delegación de Empleo con esta entidad y con los ayuntamientos para que el Almanzora desarrolle todo su potencial”.

El responsable provincial de Empleo también ha puesto de manifiesto “el compromiso del Gobierno andaluz con el fomento de la inserción laboral de las personas que tienen dificultades para acceder a un puesto de trabajo, con medidas específicas como este programa y con prioridad para acceder a otras políticas activas de empleo”.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios Valle del Almanzora, Antonio Ramón Salas, ha explicado que “estas jornadas sirven como clausura del proyecto integral de inserción que hemos desarrollado con el objetivo de facilitar que personas jóvenes de nuestra comarca encuentren empleo”. Asimismo, ha destacado “la estrecha colaboración con la Delegación de Empleo para seguir impulsando programas como este que faciliten la mejora de la empleabilidad y que aporten a profesionales cualificados para nuestras empresas”.

Con la jornada realizada hoy por la Mancomunidad de Municipios del Almanzora ha finalizado su proyecto enfocado en el colectivo juvenil, que ha permitido prestar una atención integral a 14 jóvenes desempleados de 18 a 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de los cuales 10 ya están trabajando en ocupaciones relacionadas con la piedra natural, la gestión administrativa y la ayuda a domicilio, duplicando el objetivo inicial de inserción. Los participantes han asistido a sesiones de orientación grupal y talleres para desarrollar competencias para la búsqueda activa de empleo, sesiones de orientación individual con entrevistas en profundidad y elaboración del currículum, un diagnóstico de empleabilidad y un itinerario personalizado de inserción, así como formación en primeros auxilios, actividades interpersonal y/o sociales e igualdad en el entorno laboral.

Además, la mancomunidad finalizó en junio de 2025 otro proyecto en el que se atendió a 20 personas desempleadas en situación de vulnerabilidad, de las cuales la mitad consiguió empleo. Actualmente, la entidad está ejecutando otros dos proyectos, uno dirigido también a colectivos vulnerables en el que participan 14 personas, de las cuales varias ya han sido contratadas, y otro enfocado en personas mayores de 52 años desempleadas de larga duración, que cuenta con 12 participantes.

T- Acompañamos

El programa T- Acompañamos fomenta la incorporación al mercado laboral de personas con dificultades para encontrar empleo mediante proyectos integrales de inserción que incluyen acciones de orientación; itinerarios personalizados de inserción; diagnósticos de empleabilidad; formación en competencias laborales, actuaciones de acompañamiento en el empleo; preparación para la incorporación laboral; prospección del mercado laboral; captación de ofertas y propuesta de candidaturas de los participantes. Además, esta iniciativa incluye un compromiso de inserción laboral del 40% de las personas participantes.

Las entidades que desarrollan los proyectos integrales de inserción –entidades locales y sin ánimo de lucro, empresas de inserción y empresas de formación- reciben 3.500 euros por cada persona atendida, cantidad que incluye un incentivo de 528 euros que perciben los desempleados si han participado, al menos, en 10 horas de acciones de orientación laboral y uno o varios cursos de formación de, al menos, 50 horas en total. Los proyectos también recogen acciones para la inserción, con una ayuda a las entidades de 2.500 euros por cada una de las personas insertadas que deberán haber recibido, al menos, 40 horas de orientación laboral y acompañamiento al empleo y se incorporen al mercado laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena, por un periodo no inferior a 4 meses o 3 meses, en el caso de que desarrolle la actividad profesional en el sector agrario.

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