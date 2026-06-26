La Junta convoca 2,1 millones en ayudas para impulsar el desarrollo local en zonas pesqueras

Las subvenciones respaldan iniciativas que generan empleo y mejoren la calidad de vida de los municipios costeros

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural publica este viernes, 26 de junio, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva convocatoria de ayudas por importe de 2,1 millones de euros destinada a financiar proyectos acogidos a las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola Andaluz (GALPA).

Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, se enmarcan en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 y tienen como objetivo favorecer una economía azul sostenible, impulsar la diversificación económica de las zonas pesqueras y acuícolas y contribuir al desarrollo de las comunidades vinculadas al mar.

La convocatoria está dirigida a personas físicas y jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, cofradías de pescadores y sus federaciones, otras entidades públicas y municipios incluidos en el ámbito territorial de los GALPA, que podrán presentar proyectos alineados con las estrategias de desarrollo diseñadas para sus respectivos territorios.

La financiación de estas ayudas corre a cargo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, que aporta el 70% de los fondos, mientras que la Junta de Andalucía financia el 30% restante. Con carácter general, las subvenciones podrán alcanzar hasta el 50% del gasto subvencionable, si bien la intensidad podrá llegar al 100% en actuaciones vinculadas a la pesca costera artesanal o en proyectos de interés colectivo, innovadores o con beneficiarios colectivos.

La distribución de los fondos se realizará entre los GALPA en función de sus respectivas Estrategias de Desarrollo Local Participativo, reservando el 85% del presupuesto para proyectos productivos y el 15% para iniciativas no productivas. En esta convocatoria participan los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola de Huelva, Cádiz y Granada-Poniente Almeriense, mientras que los correspondientes a Málaga y Almería Levante no se incluyen al estar comprometida la totalidad de los fondos asignados.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la Sede Electrónica General de la Junta de Andalucía, conforme al procedimiento establecido en la convocatoria publicada en el BOJA.

Con esta nueva línea de ayudas, la Junta de Andalucía continúa reforzando su apuesta por el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas, promoviendo proyectos que generen actividad económica, empleo, innovación y nuevas oportunidades para el litoral andaluz.

Relacionado