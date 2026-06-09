Andalucía registra más de 42.000 ocupados en el sector de la ingeniería en el primer trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026, 1,8 de cada 100 trabajadores en España desarrolló su actividad profesional como ingeniero, un colectivo en el que el 79,1% corresponde a ingenieros superiores y el 20,9% restante a ingenieros técnicos.

Este perfil profesional es un ejemplo claro del déficit de talento de nuestro país: “En España se necesitará incorporar más de 200.000 ingenieros en la próxima década para cubrir la jubilación demográfica y la transformación digital”, explica Francisco Serrano, responsable del área de Ingeniería de Randstad Professional.

La ocupación de ingenieros mantiene una baja presencia femenina Más de 84.000 mujeres trabajan actualmente como ingenieras, lo que representa el 21,2% de la ocupación, una proporción todavía muy inferior a la media del mercado laboral español, donde las mujeres representan el 46,4% del empleo. Aunque la presencia femenina ha aumentado de forma sostenida durante los últimos años, el empleo femenino registró un decrecimiento de 2.000 ocupadas en el último trimestre.

“La presencia femenina en la ingeniería en España se sitúa en torno al 20%. Desglosar este dato es vital: mientras que en Ingeniería Química o Biomédica supera el 40%, en Ingeniería Informática, Mecánica o Electrónica cae por debajo del 12%”, afirma Francisco Serrano.

La ingeniería presenta una estructura demográfica joven La profesión continúa caracterizándose por una estructura demográfica relativamente joven. El 55,9% de los ocupados tiene entre 25 y 44 años, porcentaje que asciende al 60,5% en el caso de los ingenieros superiores.

La ocupación de ingenieros mantiene además una elevada calidad en términos de inserción laboral y estabilidad. La tasa de salarización alcanza el 93,4%, más de ocho puntos por encima de la media nacional (85%). Esto supone cerca de 370.000 asalariados frente a unos 25.000 trabajadores por cuenta propia. Asimismo, el empleo presenta una alta estabilidad, ya que el 93,4% de los asalariados cuenta con contrato indefinido.

“La contratación indefinida se ha vuelto la norma en el sector privado, dejando la tasa de temporalidad en un nivel residual. Por lo tanto, el reto actual de las empresas ya no es ofrecer un contrato estable, sino ser capaces de retener el talento y gestionar la rotación”, confirma Francisco Serrano.



El nuevo perfil del ingeniero El perfil del ingeniero en España ha cambiado de forma radical en los últimos años. Un claro ejemplo es la Ingeniería del Dato e Inteligencia Artificial. Hoy en día, estos profesionales diseñan toda la infraestructura tecnológica de las empresas. Perfiles como los Data Engineers, los expertos en Cloud Híbrida o los especialistas en MLOps han experimentado un aumento de su demanda de más de un 40% en los últimos años.

También destaca el caso de la Ingeniería de Automatización y Robótica Industrial, que busca optimizar fábricas, con ingenieros de control de procesos, integradores de PLC y desarrolladores de digital twins para plantas de producción. En paralelo, el sector energético está experimentando un impulso masivo gracias al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Esto ha disparado la necesidad de profesionales especializados en redes inteligentes, almacenamiento energético —como baterías e hidrógeno verde— y eficiencia energética, tanto para la edificación como para la industria.

El mercado de contratación: de la estabilidad a la competencia global Una de las conclusiones más claras del mercado actual es que el título de ingeniero por sí solo ya no es suficiente. “Las empresas buscan un híbrido competencial, un perfil mucho más completo que aporte un valor analítico real desde el primer día”, asegura Francisco Serrano. Y añade:“El mercado empieza a penalizar al técnico puramente especializado que vive desconectado del negocio, y premia a los profesionales con competencias cruzadas, capaces, por ejemplo, de calcular la huella de carbono de una planta y, al mismo tiempo, utilizar Python para analizar datos y optimizar el consumo de esa misma instalación”.

Además de esta versatilidad técnica, las habilidades de gestión se han vuelto indispensables. Saber liderar proyectos bajo metodologías ágiles como Scrum o Kanban, coordinar equipos multiculturales y tener una visión estratégica del negocio son las capacidades que marcan la diferencia. Las organizaciones necesitan ingenieros que entiendan de tecnología, pero que también sepan interpretar los números y comprender el retorno de inversión de cada desarrollo que ponen en marcha.

De cara a 2030, las perspectivas continúan siendo favorables. Los perfiles relacionados con la tecnología serán los que experimenten un mayor crecimiento, especialmente los especialistas en Big Data, los ingenieros fintech y los expertos en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Asimismo, los profesionales vinculados a la transición energética y medioambiental, como los ingenieros ambientales y los ingenieros de energías renovables, figurarán entre los perfiles más demandados por las empresas.

