La revista “El Cenachero” recoge la actividad filatélica de Málaga y la colaboración con Correos

La presentación del último número del boletín del Círculo Filatélico y Numismático de Málaga en El Perchel puso en valor la colaboración de Correos, que ha albergado 19 exposiciones filatélicas desde 2023 en su oficina principal

La Asociación de Vecinos El Perchel acogió el pasado 27 de mayo la presentación del número 406 de “El Cenachero”, boletín informativo del Círculo Filatélico y Numismático de Málaga, editado tras un periodo sin publicaciones. El acto contó con la asistencia de la directora de la oficina principal de Correos en Málaga, Mª Carmen Madrid.

La publicación ofrece una amplia muestra de la actividad desarrollada en los últimos meses en el ámbito filatélico malagueño, con crónicas de exposiciones, estudios especializados y una galería de imágenes que documenta diversas iniciativas culturales.

Durante la presentación, los organizadores agradecieron la colaboración de Correos, la cesión del espacio por parte de la Asociación de Vecinos El Perchel y el apoyo en la difusión de estas iniciativas, en un acto que incluyó varias ponencias de temática filatélica.

Asimismo, se puso de relieve la colaboración entre el Círculo Filatélico y Correos, especialmente a través de la oficina principal de la Explanada de la Estación de Málaga, que desde 2023 ha acogido un total de 19 exposiciones de distintas temáticas, consolidándose como un espacio estable para la difusión de la filatelia en la ciudad.

Este número de “El Cenachero” recoge algunas de las exposiciones más recientes celebradas en este espacio, así como otras iniciativas desarrolladas con el apoyo de Correos en distintos puntos. Entre ellas destacan la puesta en circulación de matasellos conmemorativos y la emisión de sellos personalizados, recursos que contribuyen a difundir elementos culturales y sociales en el ámbito postal.

El acto permitió destacar la colaboración institucional y el apoyo logístico de Correos a este tipo de iniciativas culturales, facilitando la organización de exposiciones y el desarrollo de actividades divulgativas abiertas al público.

El Círculo Filatélico y Numismático de Málaga es una asociación cultural sin ánimo de lucro que promueve la filatelia y el coleccionismo a través de exposiciones, publicaciones y actividades divulgativas. La entidad mantiene una colaboración estable con Correos y forma parte de la Federación de Sociedades Filatélicas de España (FESOFI) y de la Federación de Sociedades Filatélicas de Andalucía (FEFIAN).

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