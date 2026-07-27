La Mesa pide a Renfe que mantenga dos conexiones diarias con Madrid tras el cese del servicio del Talgo

Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería.

El próximo martes a partir de las 14,45 horas miembros de la plataforma ciudadana acudirán a la estación de Huércal de Almería para recibir a los “sufridos” viajeros con agua y música después de casi ocho horas de viaje

ALMERÍA. 26-07-2026.- La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería tuvo hace ya unos meses conocimiento de que Adif iba a acometer una serie de mejoras y actuaciones en la autopista ferroviaria del Corredor Central que unirá en un futuro Algeciras con Granada, Linares , Baeza, Despeñaperros y Madrid. Estas actuaciones “las consideramos positivas porque supondrán una oportunidad más para el futuro escenario intermodal de exportación de la provincia, pues se harán diferentes obras como la ampliación de los gálibos de los túneles y en la plataforma ferroviaria. Son obras que consideramos positivas de cara al futuro”, asegura José Carlos Tejada, coordinador de la Mea del Tren. Ahora bien, toda obra conlleva el cierre de los trenes que circulan por ella durante el periodo de ejecución y este se va a prolongar durante más de un año. Tejada recuerda que en la última concentración de la mesa la semana pasada ya se anunció que el Talgo VI se iba a suspender durante ese tiempo y a partir de ahora no se conocen qué previsiones tiene Renfe con la provincia de Almería. “Dentro de esas previsiones si Renfe está pensando en llevarnos en autobús desde Almería hasta una estación que esté más allá de Despeñaperros para luego subirnos en un tren, la verdad es que ese servicio creemos tendrá muy poca aceptación por parte de los viajeros. Sobre todo porque si ese Talgo VI tarda casi ocho horas en llegar a Madrid con esa opción de trasbordo autobús-tren nos iríamos a las 9 horas”, dice Tejada. Para la mesa esta opción no es “ni operativa ni aceptable”.

Ante estas circunstancias el coordinador de la plataforma ciudadana señala que “necesitamos saber qué alternativas está barajando la operadora. Para nosotros la mejor opción sería que busque material rodante para ir por el cambiador de vía de Maracena y conectar a través de Antequera con la alta velocidad con el fin de que mantengamos dos conexiones directas con Madrid”.

Asimismo, Tejada traslada el convencimiento de la mesa de que “Renfe, con el maltrato que está ofreciendo a los almerienses en los últimos años, tiene que ser generosa con la provincia y tiene que garantizar esas dos circulaciones diarias en ambos sentidos”. Llegados a este punto “la mesa volverá a protestar por ese escenario que se nos presenta y nos iremos a la estación de Huércal el próximo martes a las 14,45 a recibir a los sufridos pasajeros que vendrán de Madrid y les ofreceremos agua fresca y música para arreglarles el alma después de esas casi ocho oras de viaje que supone conectarse entre Madrid y Almería”, anuncia el coordinador de la mesa.

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