Canjáyar celebra sus fiestas de verano con su tradicional Noche Cultural, pasacalles y conciertos

Tito Sánchez Núñez

La localidad de Canjáyar ha celebrado durante este fin de semana sus tradicionales fiestas de verano, que han reunido a multitud de vecinos y visitantes en torno a un programa de actividades en el que no han faltado la habitual Noche Cultural junto a la Asociación Amigos de la Santa Cruz de Canjáyar en Terrasa, el concierto de verano de la Asociación Cultural Musical Eladio Guzmán, fiesta del agua, pasacalles y actuaciones musicales.

Las fiestas de verano forman parte de un extenso programa de actividades veraniegas en Canjáyar, que comenzó ya a finales del mes de junio y que se prolongará hasta el mes de septiembre, cuando tenga lugar la décima edición de la popular Carrera de la Uva y los actos tradicionales en honor a la Santa Cruz del Voto con motivo del Día de la Exaltación.

Entre las actividades realizadas durante las últimas semanas destacan propuestas como la Escuela de Verano, aquagym, talleres infantiles, excursiones a parques acuáticos, el Concurso Gastronómico ‘Villa de Canjáyar’, una ruta biosaludable, torneos deportivos, espectáculos de circo, cine de verano y actuaciones musicales.

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