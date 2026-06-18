La Policía Nacional desmantela en El Ejido un invernadero con 5.000 plantas de marihuana y 2.300 kilos de peso

Operación EPONA

§ La operación “EPONA” se ha saldado con dos personas detenidas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico

§ En el dispositivo participaron agentes de la UPR de la Policía Nacional y del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención de la Policía Local de El Ejido

La Policía Nacional en El Ejido ha desmantelado, en el marco de la denominada “Operación Epona”, un invernadero situado en la barriada de Matagorda que albergaba en su interior unas 5.000 plantas de marihuana, las cuales arrojaron un peso aproximado de dos toneladas y media aproximadamente.

La investigación se inició tras obtenerse diferentes informaciones que apuntaban a la posible existencia de una plantación de marihuana de grandes dimensiones instalada en el interior de un invernadero de la barriada ejidense de Matagorda. A partir de ese momento, agentes del grupo UDYCO de la Brigada Local de Policía Judicial de El Ejido establecieron diferentes dispositivos y realizaron numerosas comprobaciones en las inmediaciones de la zona. Las pesquisas permitieron confirmar la existencia de una importante infraestructura destinada al cultivo intensivo de cannabis, ya que el invernadero albergaba una elevada cantidad de plantas de marihuana y disponía de los elementos necesarios para favorecer su crecimiento y ocultar la actividad ilícita desarrollada en su interior.

Debido a las características y peligrosidad del entorno en el que debía practicarse la entrada, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la correcta ejecución de la operación y evitar posibles incidentes, participando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción —UPR— de la Comisaría de El Ejido, encargados de reforzar la seguridad de la actuación, así como efectivos de la Policía Local de El Ejido pertenecientes al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención —GOAP—, estos últimos, colaboraron en el corte del tráfico y la cobertura de las vías próximas al inmueble, facilitando así el desarrollo de la entrada y registro en condiciones de seguridad.

Como resultado de la operación, la Policía Nacional procedió a la detención de dos personas por su presunta participación en los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Tras finalizar las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza Nº 3 de El Ejido, que decretó el ingreso en prisión provisional de uno de ellos.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la infraestructura desmantelada y con las personas que pudieran haber participado en el cultivo y mantenimiento de la plantación.

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