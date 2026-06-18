La Guardia Civil detiene al autor del hurto de un teléfono móvil en Albox y recupera el terminal

GabinetedePrensa junio 18, 2026 0
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  • El autor sustrajo un terminal valorado en 1000 euros aprovechando un descuido de su propietario
  • La investigación ha permitido también la investigación de una segunda persona por un presunto delito de receptación al adquirir el terminal por un precio muy inferior al de mercado
  • En los últimos meses, la Guardia Civil ha detenido o investigado en la provincia de Almería a trece personas por delitos de receptación vinculados a teléfonos móviles

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha llevado a cabo una investigación en el municipio de Albox (Almería), que ha culminado con la detención de un varón como presunto autor de un delito de hurto y a la investigación de otro por receptación, tras la sustracción de un terminal móvil valorado en 1000 euros.

Los hechos se remontan a finales de abril, cuando el propietario de un establecimiento de hostelería denuncio la sustracción de un teléfono móvil de alta gama que utilizaba para la gestión de pedidos, momento en el que el personal perteneciente al Puesto de la Guardia Civil de Albox (Almería se hace cargo de la investigación.

Tras las primeras gestiones realizadas por los agentes en el lugar de los hechos y el análisis de la información obtenida, se logró identificar al autor, un delincuente habitual con numerosos antecedentes por hechos similares en la zona.

Fruto de la investigación, la Guardia Civil localizó al sospechoso, quien reconoció haber sustraído el terminal y haberlo vendido posteriormente a un tercero por apenas 60 euros.

Continuado con las gestiones operativas, los agentes localizaron al comprador del teléfono, quien hizo entrega voluntaria del dispositivo, un teléfono valorado originalmente en 1000 euros, el cual fue devuelto a su legítimo propietario en calidad de depositario tras ser reconocido plenamente.

Debido a que el dispositivo fue adquirido por un valor muy inferior al de mercado y existían indicios de conocimiento de su procedencia ilícita, la Guardia Civil procedió a la investigación del comprador como presunto autor de un delito de receptación.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones con teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos:

  • No dejar teléfonos móviles desatendidos en establecimientos públicos, terrazas o lugares concurridos
  • Activar sistema de bloqueo, localización y copias de seguridad
  • Anotar y conservar el número IMEI del terminal para facilitar su identificación en caso de robo o pérdida
  • Desconfiar de artículos ofrecidos a precios muy inferiores a los de mercado
  • Solicitar siempre justificantes de compra cuando se adquieran dispositivos de segunda mano

La Guardia Civil recuerda que la adquisición de objetos procedentes de un delito como en este caso un terminal móvil, robado o de dudosa procedencia, puede constituir un delito de receptación, castigado por el Código Penal con penas de seis meses a dos años.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).

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