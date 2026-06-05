La Ruta de Tapas de ASHAL 2026 arranca el próximo día 11

Cerca de medio centenar de establecimientos de la capital y provincia participan en una nueva edición que trata de combinar gastronomía, turismo, inclusión social y promoción del comercio local

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) celebrará del 11 al 28 de junio una nueva edición de la Ruta De Tapas por Almería, una de las iniciativas gastronómicas más consolidadas del calendario provincial y declarada de Interés Turístico de Andalucía, que este año contará con la participación de casi medio centenar de establecimientos repartidos entre la capital y distintos municipios de la provincia.

La ruta vuelve a convertirse en una invitación para descubrir la riqueza gastronómica de los bares y restaurantes almerienses a través de propuestas especialmente diseñadas para la ocasión, reforzando una tradición que forma parte de la identidad social y cultural de la provincia.

La edición de 2026 mantendrá además uno de los elementos que mayor aceptación ha tenido entre el público en los últimos años. Los participantes podrán completar una cartilla con los sellos de cinco establecimientos diferentes y canjearla por una exclusiva taza conmemorativa de la Ruta de Tapas, elaborada por usuarios de Asalsido, además de entrar en el sorteo de diversos regalos y experiencias gastronómicas, entre otros, circuitos termales en Aire Hotel & Ancient Baths o cheques regalo de productos de la marca gourmet Sabores Almería.

La iniciativa busca incentivar el recorrido por los distintos establecimientos participantes, fomentar el consumo en la hostelería local y generar movimiento tanto entre residentes como entre los visitantes que eligen Almería durante el inicio de la temporada estival.

Desde ASHAL destacan que la Ruta de Tapas constituye una de las mejores herramientas de promoción de la gastronomía almeriense, al permitir que cada establecimiento muestre su creatividad culinaria a través de elaboraciones que reflejan tanto la cocina tradicional como las tendencias más innovadoras.

“Hablar de tapas es hablar de la forma de vivir de los almerienses. Nuestros bares son lugares de encuentro, de convivencia y de disfrute gastronómico, y esta ruta permite mostrar la enorme calidad y diversidad de la oferta hostelera que existe en toda la provincia”, señala el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún.

La ruta contará con establecimientos de la capital y también de municipios como Huércal de Almería, Carboneras, Mojácar y El Ejido, ampliando así el alcance provincial de una actividad que cada año atrae a miles de participantes. Además tiene su lado solidario al hacer más accesible su participación a asociaciones como Asalsido, Anda, Altea, Aspeceal y Asperger que van a contar con tickets 2×1.

Además del respaldo del sector hostelero, la iniciativa cuenta con la colaboración de instituciones públicas, siendo una actividad financiada por el Ayuntamiento de Almería y numerosas empresas patrocinadoras que contribuyen a consolidar una actividad que se ha convertido en una referencia gastronómica dentro y fuera de la provincia.

El tapeo patrimonio

Saborea España, Hostelería de España y sus asociaciones integradas quieren impulsar la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de convertir “El Tapeo” en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para ello han comenzado a recabar apoyos sociales, institucionales y sectoriales en pro de este objetivo. “Queremos que la sociedad se posicione a favor de #TapearNosUne. Si tu también lo crees apoya esta iniciativa subiendo a tus RRSS tu foto con el hashtag #TapearNosUne”, señalans.

ASHAL anima tanto a almerienses como a visitantes a participar en una cita que volverá a llenar de sabor, actividad y ambiente los establecimientos de la provincia durante casi tres semanas y a conseguir una taza conmemorativa de la iniciativa de “El Tapeo” Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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