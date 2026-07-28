‘Unidiversidad’ reúne a 35 jóvenes en un campus de verano inclusivo y de crecimiento

La Universidad de Almería participa, junto a las de Granada y Jaén, en este programa, apoyado por el Fondo Social Europeo y Fundación ONCE, que facilita a chicas y chicos con discapacidad intelectual, del desarrollo o del espectro autista un aprendizaje fuera de las aulas

La Universidad de Almería ha sido una de las tres universidades andaluzas organizadoras, junto a las de Granada y Jaén, del Campus de Verano Unidiversidad, una iniciativa que ha cumplido su tercera edición reuniendo durante una semana a 35 jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista procedentes de las tres instituciones. El campus se ha desarrollado en Sierra Nevada y ha combinado actividades culturales, deportivas y de ocio con el objetivo de fomentar la autonomía personal, la inclusión social y el desarrollo de competencias entre los participantes.

En el acto de clausura, celebrado hace unos días en el crucero del Hospital Real, presidido por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UAL, Maribel Ramírez, puso en valor el acierto de este programa, fruto de la alianza entre las tres universidades y que cuenta con respaldo del Fondo Social Europeo y de la Fundación ONCE. “La Universidad pública debe ser una institución al servicio de toda la sociedad, capaz de acompañar distintos itinerarios formativos y vitales. Por eso tiene tanto sentido que seamos las universidades quienes acojamos y apostemos por programas como este: porque, aunque no todos los caminos pasen por las aulas universitarias ordinarias, todas las personas tienen derecho a aprender, a participar, a desarrollar sus capacidades y a encontrar oportunidades para construir su futuro”, enfatizó Maribel Ramírez durante su intervención.

La vicerrectora de la UAL argumentó asimismo que “las políticas universitarias de igualdad e inclusión son imprescindibles. Pero la inclusión se demuestra, sobre todo, cuando somos capaces de construir espacios reales donde cada persona pueda participar, aprender, decidir, equivocarse, disfrutar y crecer con los apoyos que necesita y con el reconocimiento que merece”. En este sentido, Ramírez apuntó al ejemplo de este campus de verano: “estos días habéis trabajado habilidades sociales, vida saludable, primeros auxilios, orientación al empleo, emprendimiento, derechos y deberes, creatividad, expresión corporal, afectividad, deporte, ciencia, cultura y convivencia…. Habéis hecho visitas fantásticas, habéis aprendido en talleres, pero también en los pasillos, en las comidas, en los traslados, en las habitaciones, en los momentos de cansancio y en los momentos de risa. Y ahí está una de las grandes lecciones de este Campus: se aprende en el aula, pero también se aprende fuera de ella”.

Bajo el lema ‘La Universidad más allá del aula’, el Campus de Verano Unidiversidad persigue varios objetivos inclusivos. Por una parte, proporcionar espacios de convivencia entre iguales, intergeneracional y de crecimiento personal para jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y del espectro autista. Asimismo, dotarles de habilidades y competencias para mejorar su autonomía y aumentar sus oportunidades de inclusión social y laboral. También, implicar a las propias universidades y a las entidades del tercer sector en la inclusión social de personas con discapacidad intelectual, a través de la transferencia de conocimiento. Otro objetivo consiste en ofrecer a los participantes la oportunidad de continuar su experiencia formativa con actividades de movilidad e intercambio con jóvenes de otros territorios. Y, no menos importante, concienciar y eliminar prejuicios y estereotipos sobre las capacidades de las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o del espectro autista.

Durante los ocho días que ha durado el programa, se han organizado actividades culturales, de ocio y deportivas en el entorno del Parque Natural de Sierra Nevada, en la Estación de Esquí de Pradollano, en la Alhambra, en el Parque de las Ciencias y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Sierra Nevada.

En el acto de clausura participaron también la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UGR, Mar Venegas; la directora del Secretariado para la Inclusión, Mª Ángeles Martínez Sánchez; la directora del Campus de la Universidad de Jaén, Eva Sotomayor Morales; la directora del Campus de la Universidad de Granada, Esperanza Alcaín, y la comisionada de Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano.

Por parte de los estudiantes, intervinieron en nombre del conjunto José Luis García Calderón, de la Universidad de Almería; Carla Jimezez Abril, de la Universidad de Granada y Gonzalo Martos Medel, de la Universidad de Jaén.

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