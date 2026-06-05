Las primeras concesiones de autobús renovadas de Andalucía entran en servicio en este mes de junio

La Junta firma los siete primeros contratos de un proceso histórico de modernización del transporte regular de viajeros por carretera

Los contratos ofrecen una mejora del servicio, una reducción de la edad media de la flota y garantías jurídicas a los operadores

La Junta de Andalucía pone en servicio a partir de la próxima semana las primeras concesiones de transporte público regular de viajeros de carreteras de Andalucía después de que se hayan sometido a la primera renovación de su historia. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha formalizado los primeros siete contratos de concesión, con rutas de autobuses en Jaén (2), Granada (2), Málaga, Córdoba y Almería, que supondrán mejoras en el servicio y una renovación de la flota, además de mayores garantías jurídicas para operadores y usuarios.

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha señalado que estos contratos suponen “el inicio de una transformación necesaria en el transporte público tras casi dos décadas en los que el servicio ha operado “por riesgo y ventura, con la mayoría de los contratos caducados, dejando en una situación de inseguridad jurídica y sin capacidad legal de implantar mejoras”. “Andalucía culminará este año la primera renovación de las concesiones de autobuses de su historia”, ha indicado.

Díaz ha precisado que, con estas primeras concesiones, se encara la fase final para la renovación de las casi mil rutas de autobuses de titularidad autonómica operativas. Desde que se transfirieron por el Estado a finales del siglo XX, nunca se habían renovado, hasta el punto de encontrarse la gran mayoría vencidas desde los años 2012 y 2013 e incluso alguna desde 1997. Ante esta situación, el Gobierno de Juanma Moreno afrontó desde el primer momento la renovación de las concesiones, truncado en su día por la irrupción de la pandemia, pero que se ha reactivado en los últimos años, logrando tener ya 56 lotes adjudicados o con propuesta de adjudicación. Estos nuevos contratos, que tienen un valor de 800 millones de euros, estarán operativos de forma progresiva antes de que finalice el año, con un periodo de vigencia de cinco años más una opción de prórroga.

De los siete contratos ya formalizados, dos corresponden a la provincia de Jaén: la línea metropolitana de autobuses entre Pegalajar y Jaén (M11-2), que operará Autocares Montijano, y la concesión de Jaén-Torrequebradilla por Villagordo, también en el ámbito del Consorcio, que cubre las rutas Sotogordo por Vados de Torralba (M10-1), Jaén-Torreblascopedro por Vados de Torralba (M10-6) y Jaén-Villargordo (M10-2), que asumirá Autocares Samar.

También se pondrán en servicio dos concesiones renovadas en Granada. En concreto, la Línea metropolitana 300, que cubre la ruta entre Granada capital, El Farque, Huétor Santillán, El Colmenar y Beas de Granada, será gestionada por Transportes Trinidad Nievas. Mientras, ALSA operará la línea 323 del Consorcio, que va desde Granada a Limones pasando por Olivares, Tiena, Moclín y Tózar.

En el caso de la provincia de Almería, se va a poner en servicio una concesión con tres rutas de autobuses: Alboloduy-Bentarique-Almería, Almería-Carboneras y Almería-Aguamarga-Carboneras, que gestionará la empresa Bergarsan.

En Córdoba, la empresa Grupo Morales & Marina operará la línea metropolitana M-140, que va desde la capital hasta San Sebastián de los Ballesteros, con paradas en Cordobesas, Siete Torres y La Victoria. Por último, la Consejería de Fomento también ha renovado la concesión que atiende a varias rutas de la Axarquía, en la provincia de Málaga. En concreto, la empresa de autobuses Ruiz y Ávila gestionará las rutas de Corumbela-Málaga, Canillas de Albaida-Málaga y Canillas de Albaida-Vélez-Málaga. Estos contratos incluyen un compromiso con una reducción de la edad media de la flota de autobús, así como la disponibilidad de incorporar en los autobuses servicios adicionales como cargadores USB y wifi

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda no solo se ha centrado en la renovación de las concesiones de transporte público, sino que también trabaja con una visión a largo plazo para construir un sistema de movilidad más eficiente, sostenible y adaptado a los retos del futuro. Con ese objetivo, que está recogido en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), se está trabajando en el diseño de un nuevo mapa concesional que dé respuesta a las futuras necesidades de movilidad de Andalucía, tanto en las áreas metropolitanos como en las áreas rurales.

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