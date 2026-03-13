Leticia Sastre completa la triple sesión de conferencias de ‘Keramos’, sobre la inclusión de la cerámica en el Arte

Junto al Museo de Almería y Amigos de la Alcazaba, la subdirectora adjunta de Museos Estatales del Ministerio de Cultura recorrió su integración y valor creciente en el último siglo

Tras ‘Picasso y la fascinación por la cerámica’ de Salvador Haro y ‘Cuanto más prehistórico, más auténtico. La vanguardia visita a sus ancestros’ de María Bolaños en las dos semanas anteriores, la subdirectora adjunta de Museos Estatales en el Ministerio de Cultura, Leticia Sastre completó anoche con ‘Del alfar al museo’ el ciclo de conferencias ‘Keramos’, organizadas conjuntamente por el Museo de Almería y la Asociación Amigos de la Alcazaba.

Este interesante programa de ponencias ha formado parte de las actividades complementarias de la exposición ‘Reflejos. Picasso x Barceló’ que, en colaboración con el Museo Picasso de Málaga, se puede visitar desde mediados del pasado mes de enero y hasta el próximo domingo, 15 de marzo, para después continuar su itinerario en la provincia de Cádiz.

La presidenta de Amigos de la Alcazaba, María Teresa Pérez, recordó unas palabras del propio Miquel Barceló sobre la cerámica, cuando afirmaba que “su fuerza está en su fragilidad”, porque continuó Pérez, “no tienen un valor físico desde lo material, pero sí en la información que contiene en el caso de la arqueología, por ejemplo”. Por su parte, la directora del Museo de Almería, Tania Fábrega, presentó a la ponente de la tercera conferencia, Leticia Sastre, “experta en historia del arte, museografía y diseño expositivo, con una trayectoria profesional vinculada al desarrollo de colecciones, exposiciones y políticas culturales desde instituciones de referencia”. Fábrega también avanzó que “ya estamos trabajando con Amigos de la Alcazaba para preparar nuevas actividades”.

La ponencia de Leticia Sastre abordó la integración y diálogo de la cerámica con el arte a lo largo del último siglo en España, cimentado en tres hitos fundamentales: el pabellón de España en la exposición universal de París de 1937 como origen, la integración plena el pabellón de la Trienal de Milán de 1951 y, por último, tres hitos del presente en el arco temporal de 2020 a 2025.

Según Sastre, “en el siglo XIX, como reacción al desarrollo industrial, se produce un interés por la artesanía cuyo máximo exponente será el movimiento Arts & Crafts. Los artistas de vanguardia volverán su mirada hacia estas técnicas más marginales y populares buscando nuevas formas que se alejen de los cánones clásicos”.

De esto modo, como expuso la ponente, “agotados los modelos burgueses, con el cambio de siglo y el auge de los estudios etnográficos, las llamadas bellas artes van a ir incorporando nuevos medios de expresión, nuevos temas, pero también nuevas técnicas y materiales que les permiten definir otros lenguajes. En el intento de los movimientos vanguardistas por crear un arte total que empuje a nuevos cambios sociales, las artes populares irán ganando espacio e interés”.

El director de la escuela de cerámica de Madrid, Francisco Alcántara, invitará a Maruja Mallo a participar en la escuela y realizar unos diseños que con la guerra se destruirán, pero que reflejan desde la Escuela de Vallecas un gusto por la experimentación con la materia, lo preindustrial, con protagonimos para la tierra y el barro.

Esta integración de las artes aplicadas se pondrá de manifiesto en 1951 con la arquitectura y como ejemplo Sastre citó a José Luis Fernández del Amo, que proyectó el barrio de Regiones y otros pueblos de colonización dando valor e incorporando esos elementos cerámicos. La trienal de Milán de 1957, con la presencia de los ceramistas Jacqueline Canivet, Arcadio Blasco o J. L. Sánchez o el manifiesto del ‘Laboratorio de formas’ de Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, fueron otros momentos clave.

Como último hito, Leticia Sastre abordó el valor que adquirió la cerámica, “como algo que conservamos de nuestros abuelos o incluso que guardamos cuando los hijos e hijas hacen una manualidad”, y citó tres exposiciones recientes como ‘El hecho alegre. Una mecánica popular de los sentidos’ de 2020, ‘Alfar de modernidad. Cerámica y diseño a mediados del siglo XX’ o ‘Cosas que hacen crack” de 2023.

En definitiva, una magnífica reflexión en torno a la incorporación de la cerámica al arte, haciendo convivir lo cotidiano y común con los elementos tradicionales del arte.