Obras en autovía A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 805+500 y 806+300 (T.M. Vícar), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho.

Entre los PPKK 808+800 y 810+100 (T.M. La Mojonera) en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho.

Entre los PPKK 821+300 y 822+400 (T.M. E Ejido) en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho.

Entre los PPKK 775+400 y 778+700 (T.M. Viator) en ambos sentidos se realizará el corte alternativo de carriles.

Todas las actuaciones están previstas:

Desde las 08:00 h. del 15 de junio hasta las 13:00 h. del 19 de junio.

Desde las 08:00 h. del 22 de junio hasta las 13:00 h. del 26 de junio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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