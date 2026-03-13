Correos activa el transporte de mochilas en las principales rutas del Camino de Santiago y podrá dar servicio a miles de personas de Andalucía

· Este lunes 16 de marzo se pone en marcha el servicio Paq Mochila, para el transporte etapa a etapa del equipaje de los peregrinos

· Según la Oficina de Acogida al Peregrino, Andalucía encabeza el número de personas peregrinas desde hace varios años y, en 2025, volvió a situarse como la comunidad española con mayor participación, alcanzando las 53.805 personas peregrinas

· La contratación ya está disponible en la página web www.elcaminoconcorreos.com con la novedad este año de la incorporación de Oporto como punto de partida del Camino Portugués

Cada vez son más las personas andaluzas que se animan a recorrer el Camino de Santiago, y ya tienen a su alcance el servicio de transporte de mochilas y equipaje etapa a etapa que ofrece Correos. Desde el 16 de marzo, el Paq Mochila vuelve a estar disponible en las principales rutas jacobeas de España y Portugal.

Este servicio facilita el recorrido y mejora la experiencia de miles de personas peregrinas procedentes de Andalucía. Según la Oficina de Acogida al Peregrino, Andalucía encabeza el número de personas peregrinas desde hace varios años y, en 2025, volvió a situarse como la comunidad española con mayor participación, alcanzando las 53.805 personas peregrinas. Esta cifra supone un incremento del 3 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron 52.233 andaluzas y andaluces realizando el Camino.

El peregrino puede contratar su traslado de equipajes en el Camino Francés desde Roncesvalles y Somport, en el Camino del Norte desde Irún, en el Camino Primitivo desde Oviedo, en el Camino Inglés desde Ferrol, en el Camino de Invierno desde Ponferrada, en la Vía de la Plata-Camino Sanabrés desde Ourense y en el Camino a Fisterra y Muxía.

También en la ruta jacobea portuguesa, que Correos decidió ampliar en este 2026 debido a su creciente demanda: los peregrinos cuentan ahora con el Paq Mochila en el Camino Portugués desde Oporto, tanto por el Camino Central como por el de la Costa, incluida la Variante Espiritual.

El funcionamiento del servicio Paq Mochila es muy sencillo: Correos recoge el equipaje a partir de las 8:00 de la mañana en el alojamiento indicado y lo deposita en el siguiente albergue, hostal u hotel antes de las 14:30 horas. Esto permite recorrer las diferentes etapas sin necesidad de cargar con todas las pertenencias, llevando solo lo imprescindible para pasar el día.

El Paq Mochila puede contratarse a través de un sencillo formulario disponible en nueve idiomas.

Al llegar a Santiago de Compostela, los peregrinos pueden beneficiarse del servicio de consigna que Correos ofrece en la oficina de Rúa do Franco, a dos minutos de la Plaza del Obradoiro. La consigna está disponible de lunes a domingo y se puede contratar online o en la propia oficina.

Además del Paq Mochila y la consigna, los peregrinos disponen de otros servicios como el envío de bicicletas, el envío de maletas y paquetes o envío de bastones o bordones de vuelta a sus ciudades de origen.

En la página web de El Camino con Correos el peregrino también podrá encontrar dónde dormir en un buscador con más de 4.000 alojamientos, cuenta con la descripción de las Rutas Jacobeas más populares y con más de 300 consejos de qué ver y hacer en el Camino.