La Mojonera se convierte en el primer ayuntamiento Punto Violeta de la provincia de Almería

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de esta localidad han renovado además en Junta Local de Seguridad la adhesión al sistema VioGén

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, y el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, han participado esta mañana en el acto que convierte al Ayuntamiento de esta localidad del Poniente en el primero en ser Punto Violeta de la provincia de Almería. También han asistido el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal, la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Loly Cruz, así como el jefe de la Policía Local de La Mojonera junto a concejales y otros agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Martín ha destacado “la voluntad de La Mojonera por constituirse como primer ayuntamiento Punto Violeta en la provincia, un paso muy importante que muestra el compromiso de este municipio por trabajar contra la violencia hacia la mujer”. El subdelegado ha explicado que “ponemos a disposición del consistorio todos los medios que existen para combatir este problema con el objetivo de trasladar al ciudadano toda la información que precise para poder actuar contra la violencia hacia la mujer”.

Por su parte el alcalde de La Mojonera ha subrayado “la necesidad de trabajar de forma coordinada entre administraciones para aunar esfuerzos contra la violencia de género con el apoyo de todas las herramientas existentes”. Fernández ha agradecido a la Subdelegación “los medios ofrecidos para que desde La Mojonera podamos combatir esta lacra social”.

La red de Puntos Violeta pone a disposición de la ciudadanía de las herramientas existentes de apoyo, protección y cercanía hacia las víctimas y a la vez es una muestra de los instrumentos que ofrece el Ministerio de Igualdad para sensibilizar y concienciar al conjunto de la sociedad. Los empleados públicos que actúen como agentes del Punto Violeta en este centro serán formados a través de una sesión conjunta sobre cuáles son los recursos de la guía que pueden ofrecer a las personas usuarias que así lo demanden o a compañeras de su entorno que necesiten recibir esta información y que, por distintas circunstancias, aún no hayan podido acceder a ella.

El Punto Violeta es un instrumento puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad en el marco de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, que establece la conveniencia de activar distintas medidas de sensibilización social. El objetivo es que las mujeres víctimas de violencia de género tengan a su alcance las distintas herramientas para poder salir de esa situación. El formato es una señal de STOP con un QR que dirige a la información. Se acompaña con los folletos informativos y con una pegatina que refleja que se está ante un punto violeta para que las personas interesadas puedan saberlo.

Renovación a VioGén

Esta mañana también el Ayuntamiento de La Mojonera ha acogido la reunión de la Junta Local de Seguridad donde se ha renovado el convenio de adhesión de este ayuntamiento al Sistema Integral de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén. El subdelegado y el alcalde han copresidido esta reunión donde se da hado continuidad a la adhesión a este programa del Ministerio del Interior y que esta localidad de la comarca del Poniente almeriense suscribió por primera vez en el año 2021.