Satisfacción de los participantes en la excursión al Balneario de Archena organizada por el Ayuntamiento de Dalías

El Ayuntamiento de Dalías ha valorado muy positivamente el desarrollo de la excursión al Balneario de Archena celebrada el pasado viernes, una actividad que ha reunido a numerosos vecinos y vecinas del municipio en una jornada marcada por la convivencia, el bienestar y el disfrute compartido.

La iniciativa, promovida por las áreas municipales de Asuntos Sociales, Salud y Bienestar, ha cumplido plenamente con el objetivo de ofrecer a los participantes una experiencia enriquecedora en la que la promoción de hábitos saludables se ha combinado con momentos de ocio, descanso y relación social. Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de las instalaciones y servicios del reconocido complejo termal murciano, favoreciendo tanto el cuidado personal como el encuentro entre vecinos de diferentes edades.

La excursión se enmarca dentro de las acciones que desarrolla el Ayuntamiento de Dalías a través de la Red Local de Acción en Salud, una estrategia que persigue mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante actividades que fomenten el envejecimiento activo, la participación social y la adopción de estilos de vida saludables.

La concejal de Cultura, Asuntos Sociales y Participación Ciudadana, María Dolores Gómez Pérez, ha acompañado al grupo durante toda la jornada, coordinando el desarrollo de la actividad y compartiendo con los participantes esta experiencia de convivencia. Al término de la excursión, la edil expresó su satisfacción por el excelente ambiente vivido y por la alta participación registrada.

“Queremos agradecer a todas las personas que habéis participado la confianza puesta una vez más en nuestro programa de actividades. Ha sido una jornada muy agradable, en la que hemos podido comprobar cómo este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer los lazos entre vecinos y a promover el bienestar personal. Os esperamos en la próxima actividad”, manifestó María Dolores Gómez Pérez.

Los asistentes han destacado especialmente la organización del viaje, la comodidad de los desplazamientos y la oportunidad de disfrutar de un día diferente en un entorno especialmente diseñado para el descanso y la salud. Asimismo, muchos de ellos han mostrado su interés por seguir participando en futuras propuestas impulsadas por el Ayuntamiento.

Desde el Consistorio se continúa trabajando en la programación de nuevas actividades destinadas a fomentar la participación ciudadana y el bienestar de la población, reafirmando así su compromiso con el desarrollo de iniciativas que favorezcan la salud, la convivencia y la cohesión social.

El éxito de esta excursión confirma la buena acogida que tienen entre la ciudadanía las propuestas incluidas en el programa municipal de promoción de la salud, consolidando una línea de trabajo que seguirá ofreciendo oportunidades de encuentro, aprendizaje y disfrute para los vecinos y vecinas de Dalías.

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