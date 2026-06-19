Los Centros de la Mujer ponen el broche al curso 2025/26 con una gala que celebra el talento, la convivencia y la igualdad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, destaca la respuesta tan positiva de las usuarias a la programación, con 270 cursos y 3.200 plazas trimestrales, y un 95% de ocupación

El Auditorio Municipal Maestro Padilla se ha llenado hoy, viernes, de ilusión, aplausos y emoción durante la gala de clausura del curso 2025/2026 de los Centros Municipales de la Mujer de Almería. Un encuentro que ha servido para poner el broche final a un año marcado por el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento personal de miles de usuarias.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha presidido una cita que ha reunido al alumnado, profesorado, familiares y almerienses en general, en un ambiente festivo y de reconocimiento al trabajo desarrollado a lo largo del curso. La gala ha comenzado con la entrega de premios del IV Concurso Fotográfico ‘Carrera de la Mujer’, un acto que ha puesto en valor la capacidad de la fotografía para reflejar los valores de esfuerzo, superación, participación e igualdad que inspiran esta iniciativa. La ganadora ha sido ‘La igualdad es nuestra meta’, de María Piedad Gómez Hernández. Segundo puesto para ‘Una meta todos juntos’, de Juan José Muriana Jiménez. Tercera, ‘Las chicas de oro’, de Rocío Castelló Campos.

Vázquez se ha dirigido al auditorio para destacar la labor que realizan los Centros Municipales de la Mujer como espacios de encuentro, formación y apoyo para la ciudadanía. “Esta gala es mucho más que el final de un curso. Es la celebración de un año de esfuerzo, de convivencia, de aprendizaje y de experiencias compartidas”, ha afirmado.

En esta línea, ha agradecido la implicación de usuarios, profesionales y el Área de Familia, Inclusión e Igualdad que hacen posible el funcionamiento diario de estos centros. Asimismo, ha reivindicado la igualdad como “un derecho vivo” y un elemento imprescindible para el progreso de Almería, destacando que “cuando las mujeres avanzan en libertad y en oportunidades, toda la sociedad crece con ellas”.

Así mismo, la alcaldesa ha recordado que los Centros Municipales de la Mujer cumplen este año 21 años de trayectoria y se han consolidado como uno de los principales recursos municipales para fomentar la participación, el bienestar y la igualdad. Almería cuenta con tres centros de la mujer que se encuentran, respectivamente, en el centro (calle Terriza), Cortijo Grande (calle Antonio Muñoz Zamora) y en Los Molinos (calle Instinción). En total, se ofertan trimestralmente 270 cursos de formación, talleres y actividad física, con un total de 3200 plazas. En Terriza 103 cursos con un total de 1184 plazas, en Cortijo Grande 88 cursos con 1170 plazas y en centro de Los Molinos, 79 cursos y 849 plazas. La alcaldesa ha puesto en valor que “la ocupación media ha sido de un 95%, lo que refleja el interés que despiertan en las usuarias”.

Las usuarias, protagonistas

Las actividades más consolidadas son idiomas, informática y guitarra, a las que se suman cada año nuevas propuestas. Como novedades este año lectivo se han incluido Uso de IA, Diseño web inicial, Club de Lectura, Escritura Creativa, Arteterapia, Core-Gap, Cardio Boxing, Defensa Personal Femenina y Manejo del Estrés.

Además de las propuestas formativas y de ocio, estos espacios ofrecen atención psicológica, asesoramiento jurídico, programas de sensibilización en igualdad y prevención de la violencia de género, actividades culturales y medidas de conciliación familiar como las áreas infantiles gratuitas. También desarrollan iniciativas de carácter comunitario como el Banco del Tiempo, ejemplo de colaboración y solidaridad vecinal.

Tras el acto institucional, el protagonismo ha pasado a las usuarias de los tres centros municipales, encargadas de dar vida a las catorce actuaciones que han conformado la gala. El público ha disfrutado de una variada muestra de disciplinas trabajadas durante el curso, desde danza oriental, bailes latinos, tangos, pasodobles, bachata, flamenco y sevillanas hasta exhibiciones de taichí, interpretación en francés, actuaciones musicales del coro y guitarra y un desfile final que ha puesto de manifiesto la creatividad y el talento de las participantes.

Cada actuación ha sido recibida con aplausos por un auditorio entregado que ha reconocido el esfuerzo, la constancia y las horas de preparación invertidas por las usuarias durante todo el año. La gala ha concluido con una ovación colectiva y un sentimiento compartido de satisfacción por los logros alcanzados.

Lejos de detener su actividad, los centros continuarán abiertos durante los meses de verano con una programación estival en el Centro de la Mujer de la calle Terriza para lo que resta de mes de junio, julio y agosto. El plazo de inscripción sigue abierto para todas aquellas personas que deseen participar y continuar disfrutando de actividades de ejercicio físico, formación y desarrollo personal durante el verano. Porque los centros de la mujer no son exclusivos para mujeres; el número de hombres activos ha crecido considerablemente en los últimos años, y se han aumentado las actividades deportivas mixtas donde ellos pueden asistir. También pueden matricularse, como es habitual, en todos los talleres, idiomas e informática. Desde www.mujeralmeria.es se pueden realizar todos los trámites referentes a las altas, matriculaciones, lista de espera y pago de las actividades de los Centros de la Mujer.

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