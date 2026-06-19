Guillermo Casquet visita las obras de modernización y ampliación de la empresa Onduspan

El delegado de Industria ha destacado la resolución de incentivos regionales concedida a este entidad, que supera el millón de euros

El delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Almería, Guillermo Casquet Fernández, junto al director general de Onduspan S.A. han realizado una visita a la empresa, ubicada en la localidad de Níjar. Se trata de una empresa industrial dedicada a la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado. Fundada en 1989, se trata de una compañía consolidada en su sector, con una fuerte implantación en la provincia y un enfoque claro hacia el mercado agrícola. Aproximadamente el 95% de sus clientes pertenecen a este sector, al que suministra soluciones de embalaje adaptadas a sus necesidades.

El delegado ha querido conocer los trabajos que se han realizado tras la concesión de unos incentivos económicos regionales que han supuesto una subvención de más de un millón de euros que ha tramitado la Junta de Andalucía. El total de la inversión asciende a 5,5 millones y la ayuda concedida a finales del año 2025 ha sido del 20%.

La inversión total se ejecutará en el centro productivo actual de la empresa y gracias a ella la producción pasará de unos 43 millones de metros cuadrados de cartón al año a cerca de 59 millones. El proyecto está motivado principalmente por el crecimiento de la demanda del sector agrícola y la necesidad de atender pedidos más exigentes en volumen, calidad y personalización.

El delegado ha explicado que esta actuación “además, contribuye a mejorar la sostenibilidad del proceso productivo mediante la reducción de emisiones y el mejor aprovechamiento de la energía renovable disponible en la planta”.

El proyecto consiste en la modernización y ampliación de la capacidad productiva de la empresa mediante la incorporación de una nueva línea de impresión y troquelado de alta tecnología. La inversión principal es la adquisición de una impresora-troqueladora MASTER DRO 2800, acompañada de las correspondientes instalaciones auxiliares y obra civil necesaria.

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