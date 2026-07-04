El bailaor Manuel Daif abarrota la Plaza Careaga con Plazeando y demuestra un presente esplendoroso

El concejal de Cultura, Diego Cruz, felicitó anoche al almeriense en lo que fue la tercera de las cuatro noches de un ciclo que termina hoy en la Plaza San Roque con ‘Los Chiquitos de Almería’

La Plaza Careaga volvió a convertirse en un escenario privilegiado para el flamenco con la tercera de las cuatro citas de Plazeando XII, que se abarrotó con más de 700 espectadores en una noche donde el baile de Manuel Daif confirmó las excelentes expectativas que despierta una de las grandes promesas del flamenco almeriense.

La actuación de Manuel Daif volvió a demostrar el acierto de Plazeando, el ciclo organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con dirección artística de Jesús Fernández, como escaparate para el talento emergente del flamenco almeriense. En una edición que sigue cosechando una excelente respuesta de público, el joven bailaor confirmó que su prometedora trayectoria continúa consolidándose sobre los escenarios.

El concejal delegado del Área, Diego Cruz, quiso felicitar personalmente a Daif a su elenco por todo lo bueno apuntado hasta la fecha y comprobó “cómo los almerienses y turistas responden con grandes llenos a esta actividad programada por el Área en el marco del Festival de Flamenco y Danza de Almería, del que nos quedan todavía otras dos semanas de actividades, en especial con esa semana grande de seis noches consecutivas en la Plaza de la Constitución, del 14 al 19 de julio”.

Tras la perfecta presentación habitual de Luis García Yepes y acompañado por Antonio Heredia al cante, Álvaro Ruiz a la guitarra y Ana Alonso y Alba Segura a las palmas, el joven bailaor ofreció un recital en el que demostró madurez artística, personalidad y un profundo respeto por la tradición flamenca.

El espectáculo arrancó con un taranto, un palo de profundas raíces almerienses, en el que Daif desplegó un baile sobrio e intenso, marcado por la fuerza de sus zapateados y una cuidada expresividad. Tras el primer baile llegó el turno del cante con una malagueña acompañada de abandolaos, donde Antonio Heredia mostró solvencia y sensibilidad, respaldado por la guitarra de Álvaro Ruiz, que también lució por la musicalidad y el conocimiento del toque para acompañamiento.

Avanzando por la noche, la soleá permitió a Manuel Daif profundizar en un registro más íntimo y reposado. Con un baile elegante y lleno de intención e intuición, el artista confirmó la sólida formación que ha recibido y la personalidad que comienza a definir su carrera. La velada continuó con unas bulerías al cante, que elevaron la temperatura, antes de dar paso a un brillante solo de guitarra por farruca, donde Álvaro Ruiz puso de manifiesto esta vez su calidad técnica.

La recta final llegó con unas luminosas cantiñas, en las que Daif mostró una faceta más dinámica y desenfadada, combinando precisión y frescura. El tradicional fin de fiesta por bulerías reunió sobre el escenario a todos los artistas en un cierre que contagió al público, premiando la actuación con una larga ovación.

A la venta las entradas del resto del festival

Plazeando cerrara hoy, sábado, 4 de julio, con ‘Los chiquiticos de Almería’ en la Plaza San Roque. Como siempre, será con entrada libre hasta completar aforo y a partir de las 21.30 horas.

Hay que recordar que, además de los recitales gratuitos de ‘Plazeando’ que inician la programación del festival, las entradas para los espectáculos que la precisan se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Apolo, como en la página del Área de Cultura, https://almeriaculturaentradas.es/.

Toda la información del festival se encuentra disponible y actualizada en la web oficial https://yoflamenco.com/. El festival cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.

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