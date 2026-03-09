Los Citypaq de Correos en Andalucía tramitaron más de 570.000 paquetes en 2025

Los envíos registrados en los terminales automatizados de la Comunidad crecieron un 4,69 % respecto a 2024

Citypaq consolida su papel como solución cómoda y flexible para las entregas de paquetería

La red de terminales Citypaq de Correos en Andalucía tramitó durante 2025 un total de 571.226 paquetes, lo que supone un incremento del 5,79 % respecto al año anterior, cuando se gestionaron 545.631 envíos en el conjunto del territorio andaluz.

El mayor volumen de actividad se concentró en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, que lideraron el uso de estos dispositivos automatizados. Dentro de la red andaluza, los terminales de La Línea de la Concepción y de la sucursal 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) fueron los que más envíos gestionaron durante 2025.

Andalucía dispone actualmente de 322 dispositivos Citypaq, doce de los cuales se incorporaron durante el pasado año, ampliando las opciones de entrega y recogida para la ciudadanía.

Los Citypaq permiten recibir, enviar y devolver paquetes de forma sencilla, sin necesidad de coincidir con el repartidor ni ajustarse a horarios de oficina. Estos terminales funcionan como taquillas inteligentes que ofrecen recogida y entrega sin horarios ni complicaciones, disponibles en muchos casos las 24 horas del día para adaptarse a las rutinas de los usuarios.

La mayoría de los dispositivos se encuentran en puntos de acceso público —oficinas de Correos, centros comerciales, supermercados, gasolineras o estaciones— mientras que otros están ubicados en espacios privados como centros de trabajo y comunidades residenciales, facilitando todavía más el acceso a este servicio.

Este sistema de entrega favorece también la eficiencia logística: un único terminal puede centralizar decenas de paquetes, lo que reduce desplazamientos de reparto y contribuye a disminuir las emisiones contaminantes asociadas al transporte.

Los usuarios disponen de cinco días para recoger sus envíos en la taquilla seleccionada y, si el plazo expira, el paquete pasa a estar disponible durante 15 días en la oficina de referencia. Además, los Citypaq permiten gestionar devoluciones y depositar paquetes únicamente con el número de envío, sin necesidad de reservar previamente un compartimento.