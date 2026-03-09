Agentes de Medio Ambiente y Guardia Civil decomisan varios sacos de tomillo recolectado de forma ilegal en el Parque Natural

La recolección de plantas sin autorización y arrancándola de raíz genera un impacto significativo en el ecosistema

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente recuerda que la recolección de flora silvestre, incluido el tomillo, está prohibida sin la correspondiente autorización administrativa en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del espacio protegido, aprobados mediante el Decreto 37/2008. Estos instrumentos de planificación regulan los usos y actividades permitidas en el Parque Natural con el objetivo de garantizar la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad.

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fue declarado espacio natural protegido para preservar un entorno de gran valor ecológico, caracterizado por ecosistemas semiáridos únicos en Europa y una elevada diversidad de flora y fauna. Los instrumentos de gestión del parque establecen como objetivo prioritario mantener las poblaciones de especies vegetales y evitar prácticas que puedan deteriorar los hábitats naturales.

El director del Parque Natural, Salvador Parra, ha explicado que “en este contexto, la extracción de plantas aromáticas como el tomillo, especialmente cuando se realiza arrancando la planta de raíz o en grandes cantidades, puede generar un impacto significativo en la regeneración natural del ecosistema”. “En las últimas semanas se han detectado episodios de recolección masiva en distintas zonas del parque, lo que ha motivado el refuerzo de las labores de vigilancia ambiental”.

Como resultado de estas actuaciones de control, Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en coordinación con efectivos de la Guardia Civil (Seprona), han llevado a cabo recientemente una intervención en la que se procedió al decomiso de varias sacas de tomillo recolectado sin autorización dentro del espacio protegido. En actuaciones similares realizadas en el parque se han llegado a intervenir cientos de kilos de esta planta aromática y se han iniciado los correspondientes expedientes sancionadores contra los responsables por carecer de los permisos necesarios.

Desde la Consejería se recuerda que “la normativa vigente permite únicamente determinadas actividades compatibles con la conservación del medio natural y que la extracción de recursos naturales requiere autorización expresa, especialmente dentro de espacios protegidos”.

El delegado territorial, Manuel de la Torre, ha hecho “un llamamiento a visitantes y residentes para respetar la normativa ambiental y contribuir a la protección del patrimonio natural del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, uno de los espacios más valiosos del litoral mediterráneo español”. Las autoridades ambientales continuarán reforzando las labores de vigilancia y control, en colaboración con la Policía Local, Policía Autonómica y Guardia Civil, con el fin de prevenir prácticas ilegales que puedan afectar a la flora y a los ecosistemas del parque.