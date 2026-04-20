La Guardia Civil rescata a un senderista accidentado en Sorbas

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería y servicios sanitarios

Debido a la inaccesibilidad del terreno se activa al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el Helicóptero del Saer de la Guardia Civil de la Comandancia de Granada

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con apoyo del Helicóptero del Saer de la Guardia Civil de la Comandancia de Granada, han rescatado a un senderista accidentado en el Paraje Molinos Río de Aguas perteneciente al término municipal de Sorbas.

Sobre las 12,15 horas del día 19 de abril, el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería (062), tiene conocimiento de que una persona se encuentra accidentada en el Paraje Molinos Río de Aguas ubicado en el término municipal de Sorbas (Almería), por lo que se alerta a la patrulla en servició más cercana para que se desplace a la mayor brevedad posible.

Tras comprobar la difícil accesibilidad a la zona donde se encuentra el accidentado y su estado, se alerta a los Servicios Sanitarios, y se activa al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y al Helicóptero del Saer de la Guardia Civil de la Comandancia de Granada.

En el lugar permanecen, junto al varón herido, la patrulla de la Guardia Civil y Servicios Sanitarios hasta la llegada del GREIM, que a su llegada lleva a cabo la evacuación segura y con éxito del herido hasta el Hospital Torrecardenas de Almería a las 15,50 horas.