El Ayuntamiento de Dalías destinará la ayuda de la Junta de Andalucía para hacer frente a los daños del temporal en la Pista deportiva de Celín

El pasado viernes el pleno del Ayuntamiento de Dalías aprobaba por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno de solicitar a la Junta de Andalucía la ayuda preconcedida por importe de 19.914,39 euros para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas y el temporal de fuertes vientos que afectó al municipio el pasado 14 de febrero. En concreto, la actuación se centrará en la pista deportiva ubicada en el núcleo de Celín, una de las infraestructuras municipales que resultó seriamente afectada por las adversas condiciones meteorológicas.

El temporal provocó importantes desperfectos en las instalaciones deportivas, especialmente en el muro perimetral, el vallado y el cerramiento, elementos que quedaron desplazados como consecuencia de las intensas rachas de viento registradas durante la jornada. Estos y otros daños obligaron a activar el Plan Local de Emergencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y minimizar riesgos en distintas zonas del término municipal.

La solicitud de esta ayuda permitirá acometer las obras necesarias para restituir la seguridad y funcionalidad de la pista deportiva, un espacio muy utilizado por los vecinos de Celín y por equipos locales para la práctica de actividad física y la celebración de eventos. Desde el Ayuntamiento se considera prioritaria la recuperación de estas instalaciones para devolver a la normalidad la vida cotidiana en el núcleo.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha manifestado que “esta actuación es fundamental para reparar los daños sufridos y garantizar que los vecinos puedan volver a disfrutar de unas instalaciones seguras y en condiciones óptimas”. Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para hacer frente a este tipo de situaciones extraordinarias, agradeciendo a la Junta de Andalucía la rapidez en dar respuesta a las necesidades de los municipios andaluces.

Lirola ha añadido que “desde el primer momento, el Ayuntamiento actuó con rapidez para evaluar los daños y activar los mecanismos necesarios, como el Plan Local de Emergencia, con el fin de proteger a la población”. En este sentido, ha reiterado el agradecimiento del trabajo de la agrupación local de Protección Civil, Policía Local, los servicios municipales y de todos los efectivos que participaron durante el episodio meteorológico.