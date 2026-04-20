El Ayuntamiento aprueba el proyecto para la construcción de un circuito BMX en el Recinto Ferial

La nueva infraestructura deportiva, con una inversión cercana a 800.000 euros, incorporará criterios técnicos de alto nivel para uso competitivo y reforzará la oferta deportiva municipal

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local el proyecto técnico para la ejecución de un circuito de BMX en el Recinto Ferial, una actuación que se enmarca en la estrategia municipal de dinamización de este espacio durante todo el año y de fomento de hábitos de vida saludables.

El proyecto, redactado por la mercantil ‘AIMA Ingeniería’, adjudicataria también como dirección facultativa y responsable del contrato de las obras, cuenta con un presupuesto base de licitación de 791.392,51 euros y un plazo estimado de ejecución de seis meses.

La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, ha avanzado que “continuando con el procedimiento administrativo, la actuación será ahora objeto de licitación para su ejecución. El resultado de este proyecto es un diseño preparado para la competición a nivel profesional y también para poder albergar eventos de competiciones oficiales de BMX y, por supuesto, también para la práctica de esta disciplina deportiva por los ciudadanos a los que les guste este deporte”.

La nueva instalación se ubicará junto a la actual pista de ‘pumptrack’, ocupando una superficie de, aproximadamente 6.000 metros cuadrados, integrándose en el entorno existente, en la parte norte del Recinto Ferial.

Un circuito diseñado para la competición y el uso ciudadano

El circuito se concibe como una infraestructura deportiva especializada, diseñada conforme a estándares técnicos que permiten tanto el entrenamiento como la celebración de competiciones oficiales de BMX.

El trazado, de acuerdo al proyecto, incluirá rampas de salida diferenciadas por categorías (hasta 8 metros y 5 metros de altura); rectas con obstáculos, saltos y transiciones técnicas; curvas peraltadas que permiten mantener velocidad y estabilidad, zona de meta y espacios de espera y preparación y un sistema de salida con puerta automatizada y señalización.

Detalles técnicos del proyecto

El proyecto incorpora criterios técnicos avanzados propios de este tipo de instalaciones deportivas, entre los que destacan:

Precisión geométrica del trazado, con pendientes, radios de curvatura y transiciones diseñadas para garantizar seguridad y rendimiento deportivo.

Sistema de drenaje eficiente, que permitirá la rápida evacuación de aguas pluviales evitando acumulaciones que comprometan la seguridad.

Superficie de rodadura optimizada, con acabado asfaltado que garantiza adherencia, regularidad y resistencia al desgaste.

Estructuras específicas, como rampas metálicas y elementos estabilizados para soportar cargas dinámicas y uso intensivo.

Compatibilidad con normativa internacional, permitiendo la homologación para pruebas oficiales.

Asimismo, el diseño tiene en cuenta la proximidad a infraestructuras existentes, como la subestación eléctrica, limitando afecciones y garantizando la seguridad durante la ejecución y el uso.

Las actuaciones contemplan la adecuación integral del terreno, incluyendo desbroce, explanación, compactación y asfaltado del circuito, además de la instalación de alumbrado, drenaje y elementos auxiliares. Finalmente, el proyecto también incorpora medidas de integración paisajística, respetando la vegetación existente y adaptando el circuito a la topografía del espacio.

Un recinto ferial con actividad todo el año

Esta actuación complementa la pista de ‘pumptrack’ inaugurada en 2022 y otras instalaciones deportivas recientes, consolidando el Recinto Ferial como un espacio activo y multifuncional.

Con este proyecto, el Ayuntamiento continúa ampliando la oferta deportiva municipal, promoviendo disciplinas urbanas y creando nuevas oportunidades para el deporte base y la celebración de eventos en la ciudad.