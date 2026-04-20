El VI Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la UAL abre inscripciones con grandes expectativas

El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, que cuenta con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad de Almería y de Michelin, presenta las novedades de esta edición, que mantiene la estructura habitual de tres pruebas, y la fecha de la fase presencial, en el puente de octubre

Como fondo, este concurso se ha consolidado plenamente como una plataforma mundial de proyección para jóvenes directores de orquesta. De hecho, sus cinco ganadores hasta el momento han logrado dirigir conciertos, bien como titulares o bien como invitados, en prestigiosas orquestas de ciudades como Hamburgo, Berlín y Filadelfia, entre muchas otras. Es la sólida base sobre la que se levanta el VI Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería, cuyos detalles se han presentado aprovechando que este mismo lunes, 20 de abril, ha abierto su plazo de inscripción. Recibirá las solicitudes hasta el próximo 20 de mayo y de nuevo se espera que lleguen desde todos los continentes.

María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad, ha estado acompañada por Juan José Navarro, director de la Orquesta de la UAL y del Aula de Música, para facilitar los detalles sobre una edición que, no obstante, mantiene formato y fecha para su fase presencial. Junto a ellos han participado los dos pilares fundamentales para que pueda hacerse una realidad, el Consejo Social de la Universidad de Almería, a través de su secretaria, Ana Moreno, y Michelin, a través de su responsable de comunicación en Almería, José Luis Ruiz-Olivares. El patrocinio de ambos resulta indispensable para el concurso, y por ello han recibido el agradecimiento por parte de la vicerrectora. Ofrecen su colaboración el Ayuntamiento de Almería, con la cesión del Auditorio Maestro Padilla para la gran final, y la Filharmonia Kaliska y la Metropolitana de Bari.

María del Mar Ruiz ha remarcado que esta iniciativa “se ha consolidado como oportunidad para que jóvenes directores de todo el mundo puedan tener un reconocimiento a ese dominio que implica estar frente de una orquesta”. Ha agradecido la colaboración al Consejo Social y a Michelin y ha confesado que los integrantes del equipo del concurso están “muy contentos de poder a lanzar un año más un evento único por sus características”. Ha recordado que “nació con el objetivo de ofrecer una plataforma de impulso a los jóvenes talentos, brindándoles la oportunidad de trabajar con la Orquesta de la Universidad de Almería y demostrar su habilidad ante un jurado de prestigio internacional”. De hecho, “a lo largo de ediciones anteriores, este concurso ha sido un trampolín para jóvenes directores que hoy en día ya están desarrollando su labor en el ámbito sinfónico”. Además, “refuerza el compromiso de la UAL con la cultura y con la proyección internacional”.

José Luis Ruiz-Olivares lo ha definido como “una iniciativa de la Universidad de Almería que sitúa a nuestra provincia en el mapa del talento, la cultura y la excelencia”. Para Michelin “es un orgullo” porque cree “firmemente que las empresas tienen un papel fundamental en la sociedad, que no es otro que contribuir al progreso humano y ofrecer respuestas colectivas a los grandes retos de nuestro tiempo”. Por eso, “apoyar un concurso como este encaja de manera natural con nuestra visión de lo que debe ser nuestra Responsabilidad Social Corporativa, que es impulsar el acceso a la educación y la formación, fomentar la igualdad de oportunidades y reforzar el tejido social allá donde Michelin esté implantado”. Ha añadido que esta cita “es ante todo una apuesta por el talento, por quienes se preparan durante años para liderar, escuchar, coordinar y sacar lo mejor de un equipo, competencias que tanto en la música como en la empresa tienen un valor común, que es el rigor, la confianza y el trabajo continuo”.

En cuanto a Ana Moreno, ha manifestado que “el Consejo Social se reafirma en su compromiso con el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta” porque “este certamen es una iniciativa de gran relevancia para la UAL tanto por su dimensión artística como por su capacidad de atraer talento internacional y proyectar la imagen de la institución y de la provincia en el ámbito cultural”. En ese sentido, “desde el Consejo Social entendemos la cultura como un elemento esencial y transversal de la actividad universitaria y como parte de la formación integral del estudiantado y de la relación de la universidad con la sociedad”, ha añadido de manera textual. Así, “este apoyo se enmarca dentro de las líneas estratégicas” del Consejo Social, “actuaciones orientadas al impulso de iniciativas culturales con impacto, como es este concurso, al fortalecimiento de la conexión de la universidad con la sociedad y a la proyección institucional de la Universidad de Almería”.

Juan José Navarro ha detallado el proceso completo, que no tiene variaciones respecto a las ediciones anteriores porque se ha dado con ‘la fórmula del éxito’ a pesar de ser complicado. En ese sentido ha reconocido que “realmente es un conjunto de actuaciones que dan el mejor funcionamiento, porque tenemos que buscar que el concurso sea académicamente interesante para los candidatos, que dirijan un repertorio interesante, pero al mismo tiempo que ese repertorio también sea interesante para que al público le guste”. También “tenemos que buscar que los candidatos dirijan grupos de calidad y que podamos crecer desde la UAL, son los ensamble de cuerda y de viento y propia la orquesta al completo, que tengan suficiente espacio de tiempo para dirigir, pero que ese espacio de tiempo tampoco canse a nuestros músicos; es una serie de temas que no es fácil mantener en equilibrio”. Por ello también “hay que estar orgullosos y felicitar a la Universidad de Almería”, haciendo mención a que “cada año siempre tenemos más de 30 países diferentes, candidatos de las más recónditas procedencias”, y la previsión de esta sexta edición es la misma, además de tener el éxito de público garantizado: “Se ha convertido en un acto muy importante en la ciudad; los espectadores salen emocionados”.

En sus bases establece que podrán participar directores de todas las nacionalidades entre los 18 años y los 34 años, incluidos, y no podrán presentarse los ganadores del primer premio de las dos ediciones anteriores. En su inscripción deberán incluir sus estudios musicales, tanto de formación reglada como no reglada, y particularmente los estudios musicales en el campo de la dirección, así como su experiencia profesional en el campo de la dirección y las cartas de recomendación de directores de reconocido prestigio de las que dispongan. El 15 de junio se conocerá la lista definitiva de participantes, una vez resueltas las posibles alegaciones a la lista previa que saldrá el día 1.

A partir de ahí los concursantes enviarán un vídeo con la presentación personal y con una verificación de que la parte musical ha sido grabada entre el 30 de junio de 2024 y el día 30 de junio de 2026. En ella aparecerá dirigiendo un ensemble con el mínimo de ocho instrumentistas, una orquesta o una banda. Podrá incluir una o varias obras con una duración mínima de 10 minutos. Se pide que este vídeo tenga la suficiente calidad para que el jurado pueda valorar y la cámara deberá enfocar al director de frente o lateral. El 15 de julio se publicará el acta con las puntuaciones de la prueba y los ocho primeros pasarán a la segunda. Esta será, como es habitual, presencial, teniendo un recibimiento el día 8 de octubre a las 19.00 horas en la Universidad de Almería. Se hará un sorteo con el orden de participación y con la obra que deberá dirigir cada uno.

Así, el 9 de octubre se dirigirá sin interrupciones una las dos obras elegidas por el jurado, ambas de Mozart, y que son Serenata en C minor K 388, con el ensemble de viento de la OUAL, y Divertimento in D, KV 136 (125a), con el ensemble de cuerda de la OUAL. Esta prueba será grabada en vídeo por un equipo profesional y enviada a cada semifinalista una vez finalizado el concurso. Una vez valoradas las actuaciones, el jurado seleccionará a los cuatro candidatos que accederán a la tercera prueba, que es la final. Como en la bienvenida, se hará un sorteo para asignar los bloques y el orden de actuación y posteriormente los o seleccionados tendrán, si así lo desean un feedback con el jurado. Se mantiene igualmente la relevancia de los ensayos en esta parte último del concurso y se puntuará la manera de trabajar previa al concierto de los finalistas con la orquesta.

El día 11 realizarán esa parte con la OUAL y la soprano Quiteria Muñoz. Este ensayo tendrá una duración de una hora para cada aspirante, dejando ya parte de la decisión del jurado tomada de cara a la gran cita esperada por todo el público: el concierto final. Tendrá lugar el 12 de octubre a las 12.00 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería, grabado profesionalmente y luego colgado en el canal de YouTube de la Universidad de Almería. Los cuatro bloques, previamente sorteados, serán de una similar complicación técnica y en todos se incluye la Symphony nº8 de A. Dvorak, repartida entre los directores desde el movimiento I al IV por orden. Además, con la soprano, el Bloque 1 ofrece ‘Com´e bello! quale incanto’, dentro de Lucrezia Borgia, de G. Donizetti, el Bloque 2 contiene ‘Come scoglio’, en Cosi Fan Tutte, de W.A. Mozart, el Bloque 3 incluye ‘Adieu, notre petite table – Je marche sur tous les chemins’, dentro de MANON, de J. Massenet, y el Bloque 4 propone ‘Vissi d’arte’, de Tosca, escrita por G. Puccini.

En cuanto a los premios, el ganador se llevará 4.000 euros y dos conciertos como director invitado, uno en la Orquesta Sinfónica Ciudad Metropolitana de Bari, Italia, y otro con la Orquesta Filarmónica de Kalisz, Polonia. Las bases, no obstante, dicen que cada uno de estos conciertos puede ser asignado a otro finalista por decisión del jurado. El segundo premio tiene una dotación económica de mil euros. Hay además el tradicional premio de la Orquesta, consistente en diploma acreditativo y que será decidido mediante una votación de los músicos al finalizar el concierto final. El jurado está presidido por la vicerrectora María del Mar Ruiz, tiene de secretaria a Elisa Álvarez, directora del Secretariado de Cultura, y sus vocales son el propio Juanjo Navarro, Vito Clemente, director artístico de la Orquesta Metropolitana Ciudad de Bari, y Rubén Silva, director artístico de la Orquesta Filarmónica de Kalisz.