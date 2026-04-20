Ramón Fernández-Pacheco subraya la importancia de los controles fronterizos para evitar competencia desleal

El consejero se ha reunido con el ministro de Agricultura, el comisario europeo de Bienestar Animal y representantes del campo andaluz

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado esta mañana en Sevilla en un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Oliver Várhelyi; y representantes de organizaciones profesionales agrarias y de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Durante el transcurso de esta reunión se han abordado asuntos de interés para los profesionales del sector como, por ejemplo, los controles de entrada a la Unión Europea (UE) para productos agroalimentarios procedentes de terceros países.

Al respecto de esta cuestión, el consejero andaluz ha aplaudido la propuesta del Estado de reforzar esta actividad porque “sólo aplicando controles exhaustivos a los alimentos importados será posible defender realmente los intereses de los productores europeos y garantizar la seguridad alimentaria dentro de la UE”. “Nuestros agricultores y ganaderos hacen un gran esfuerzo para llevar a los mercados productos saludables, seguros y sostenibles mientras que en otros países no se cumplen las mismas exigencias; y si dejamos que esos alimentos lleguen a Europa sin más, se genera una situación de competencia desleal que perjudica a nuestros productores”, ha remarcado.

En cuanto a otros asuntos tratados en el encuentro, Ramón Fernández-Pacheco ha reivindicado la importancia de “garantizar siempre una alternativa para luchar contra las plagas” cuando desde Bruselas se decide no permitir más el uso de un fitosanitario que estaba autorizado hasta ese momento. “Los agricultores son los primeros interesados en que sus explotaciones sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero hay que tener en cuenta que se trata de una actividad de la que viven muchas familias y que, por tanto, deben asegurarse también la sostenibilidad en el ámbito económico”, ha subrayado el consejero.