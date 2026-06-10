El PP lleva al Pleno los ataques de Pedro Sánchez al campo almeriense y a las instituciones del Estado

Exige la rectificación inmediata de una rebaja fiscal que deja fuera a miles de agricultores almerienses y reclama el cese de las campañas de descrédito contra jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno ordinario de este viernes dos mociones con un claro denominador común: plantar cara a las decisiones y estrategias del Gobierno de Pedro Sánchez que perjudican a los almerienses, debilitan las instituciones democráticas y generan una creciente preocupación social.

La primera de las iniciativas exige la rectificación inmediata de la Orden del Ministerio de Hacienda que regula la reducción de módulos del IRPF para el ejercicio 2025 y que vuelve a castigar al campo almeriense, dejando fuera de las rebajas fiscales a miles de agricultores del término municipal afectados por plagas, enfermedades de los cultivos y fenómenos meteorológicos adversos.

Para el Partido Popular resulta incomprensible que, una vez más, el Gobierno socialista ignore la realidad de una ciudad y una provincia que es referente agrícola europeo y que lleva años soportando el incremento de costes de producción, las consecuencias de distintas plagas y la pérdida de rentabilidad de numerosas explotaciones.

“Pedro Sánchez vuelve a demostrar que no conoce ni entiende la realidad del campo almeriense. Mientras nuestros agricultores hacen un esfuerzo titánico para mantener la producción, el empleo y la competitividad, el Gobierno responde con más abandono, más burocracia y menos apoyo fiscal”, ha denunciado la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez.

Desde el PP se recuerda que la agricultura es uno de los principales motores económicos de Almería y considera especialmente grave que el Ejecutivo central haya excluido de las reducciones fiscales a cultivos y zonas especialmente castigadas durante la última campaña.

Por ello, la moción reclama la modificación de la Orden ministerial para incorporar las reivindicaciones del sector y garantizar un trato justo a los agricultores almerienses, frente a lo que califican como una nueva muestra del desprecio del Gobierno hacia una actividad estratégica para la economía provincial.

Pedro Sánchez y el descrédito de las instituciones

La segunda moción que defenderá el Grupo Municipal Popular supone un respaldo firme a jueces, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional y a todos los servidores públicos que trabajan en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho.

Alertan los populares de la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, a quienes acusan de impulsar una estrategia permanente de presión, señalamiento y descrédito contra aquellos profesionales e instituciones que investigan casos que afectan a su entorno político.

“El respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes no puede ser selectivo. En una democracia consolidada no caben ataques a jueces, fiscales o fuerzas de seguridad simplemente porque las investigaciones o resoluciones no gustan al poder político”, ha afirmado la portavoz popular.

Desde el PP consideran que la campaña de victimización impulsada desde el entorno socialista, basada en descalificaciones, insinuaciones y acusaciones contra quienes ejercen su labor con independencia, constituye una grave amenaza para la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Por ello, la moción reclama el cese inmediato de los ataques contra jueces, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de comunicación que investigan posibles casos de corrupción, así como una colaboración plena con la Justicia para esclarecer cualquier actuación que afecte a responsables públicos.

“Mientras el Psoe guarda silencio ante los perjuicios que sufren los agricultores almerienses y justifica los ataques a instituciones fundamentales del Estado, el PP llevará al Pleno propuestas concretas para defender al campo, proteger la independencia judicial y exigir respeto a los principios básicos de cualquier democracia avanzada”, ha explicado Sánchez.

“Almería no puede seguir pagando las consecuencias de un Gobierno más preocupado por sus problemas políticos que por resolver los problemas reales de los ciudadanos”, ha subrayado la portavoz municipal.

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