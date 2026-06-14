Miski Liu Suria

Shakespeare dijo que el mundo entero es un escenario, y tenía razón.

Ovejas negras

Corrección política

Más allá del engaño

Cuestionando la narrativa

Humo y espejos por doquier

Revelación e inconformismo

Contrato social de simulación

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Las ovejas negras ven más allá del engaño, según Axios4B. La mayoría de la gente no puede verlo todavía, no porque no haya señales, sino porque están atrapados dentro de un sistema diseñado para mantenerlos dormidos. Algunos lo llaman programación, otros lo llaman engaño y otros lo llaman hechizo, pero nunca estuvieron destinados a encajar aquellos que pueden ver más allá de la ilusión.

Oveja negra es un modismo que describe a alguien diferente, no conformista, con espíritu libre que cuestiona las normas heredadas, o que no se adapta a las expectativas de un grupo, especialmente dentro de una familia. Siempre hemos sido las ovejas negras, los marginados, los que cuestionábamos todo mientras los demás seguían ciegamente. Nos ridiculizaban, nos rechazaban y nos apartaban mucho antes de que todo esto empezara.

Quizás no fue una coincidencia sino una preparación para un tiempo en que tendría un precio defender la verdad. Cuando hablar abiertamente provocaría ataques. Cuando ver la realidad con claridad te diferenciaría de la multitud.

Mientras otros luchan por comprender lo que está sucediendo, nosotros hemos pasado toda nuestra vida aprendiendo a valernos por nosotros mismos. Por eso seguimos en pie. Es como entrar en un campo de batalla para el que te has entrenado toda la vida. El caos no te derrumba porque ya has visto lo suficiente como para saber cómo funciona el juego. El mundo está cambiando. La pregunta es: ¿despertará la gente a tiempo?

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POLÉMICA

Vivimos en un mundo donde cuestionar la narrativa oficial puede llevarte a ser tachado de teórico de la conspiración, chiflado, extremista o algo peor, según Laura Aboli. No porque lo que digas sea falso, sino porque la honestidad se ha vuelto un elemento perturbador en una sociedad basada en las apariencias.

La mayoría de la gente aprende muy rápido que la vida es más fácil si se adapta a las normas; si dicen lo que se aprueba, piensan lo que se aprueba, usan la máscara que se aprueba. Es más seguro conformarse que mantenerse al margen. Y entonces sucede algo extraño. La gente deja de expresar lo que piensa realmente. Dejan de decir lo que sienten realmente. Crean versiones aceptables de sí mismos para desenvolverse en una cultura que castiga la autenticidad y premia el rendimiento.

La corrección política no es amabilidad. A menudo, no es más que deshonestidad colectiva, un contrato social basado en la simulación. Todos andan con pies de plomo, todos temen ofender a alguien, todos se autocensuran hasta que lo que queda es una versión insípida y artificial de la realidad. Esto encaja perfectamente dentro de la matrix ilusoria. Un mundo de narrativas cuidadosamente construidas, identidades meticulosamente seleccionadas, percepciones cuidadosamente gestionadas. Una capa falsa superpuesta a la realidad y presentada como verdad. Humo y espejos por doquier.

Shakespeare dijo que el mundo entero es un escenario, y tenía razón. Pero ya no interesa actuar. No interesa fingir que las mentiras son verdad, que la locura es normal o que la corrupción es virtud simplemente porque mucha gente lo repite.

El mundo no necesita más actores, necesita gente dispuesta a ser la pieza que rompe la monotonía; la voz que se niega a unirse al coro hipnotizado, la presencia incómoda que expone la mentira simplemente negándose a participar en ella, la persona que valora la verdad más que la aprobación. Porque en un mundo ahogado en hipocresía, la honestidad se vuelve revolucionaria y la autenticidad, un acto de valentía. Así que elijamos la verdad y la honestidad en cada paso del camino. Es la única manera de empezar a desmontar la matrix de mentiras.

HOLOGRAMA

Un informe desclasificado del Ejército de EEUU explora si puede existir la conciencia fuera del cuerpo, sugiriendo que la realidad podría ser un holograma, y destaca fenómenos como la visión remota y los estados alterados de conciencia, según XSpirit. Lo que expone el informe es asombroso: la conciencia no es producto de la química cerebral y la realidad podría ser un holograma. Su autor fue el teniente coronel Wayne McDonnell.

El documento examina el programa secreto Gateway, desarrollado por el Instituto Monroe. Según se informa, mediante la tecnología de audio con ritmos bineurales (Hemi-Sync) para inducir estados alterados de conciencia. Los participantes sincronizaban ambos hemisferios cerebrales y entraban en estados alterados de conciencia profundos en cuestión de minutos. En esos estados, las personas pueden experimentar visión remota, experiencias extracorporales, autocuración rápida, intuición agudizada e incluso influir en resultados futuros mediante una intención enfocada.

Estos métodos permitirían sincronizar los hemisferios cerebrales y alcanzar diferentes niveles de percepción. Dentro de estos estados, se observaron fenómenos como la visión remota, experiencias extracorporales, aumento de la intuición, autocuración y posibilidad de influir en resultados mediante la intención. También menciona la idea de que la conciencia podría ser una forma de energía independiente del cerebro físico.

Además, el informe recoge teorías científicas como las de David Bohm y Karl Pribram, que proponen que la realidad podría funcionar como un holograma. Este tipo de investigaciones se estaban realizando décadas antes de que se popularizaran conceptos parecidos en la cultura popular.

https://t.co/v1bT2bENeB

🚨ARE YOU LIVING INSIDE A HOLOGRAM?



What was hidden inside a declassified U.S. Army report might blow your mind…



In 1983, the U.S. military officially studied:



– Can consciousness leave the body?

– Is our entire reality nothing more than a holographic illusion?



This is not… pic.twitter.com/PGXm3P3SYE — XSpirit (@TubeSpirit) June 10, 2026

NOTICIAS DEL RESETEO

Algo grande va a suceder pronto, según Axios4B .https://t.me/s/AXIOS4B

.https://t.me/s/AXIOS4B Según Judy Byington , el reinicio se acerca a su fase operativa. Se están coordinando los bancos centrales y las autoridades financieras de diversas regiones para confirmar de forma sincronizada la transición. Eso se ha retrasado por la negativa del Reino Unido a abandonar el antiguo sistema Swift. Este asunto se ha resuelto el jueves 11 de junio. Una vez reconocida la transición, comenzará a operar abiertamente el nuevo sistema monetario con seguridad cuántica.

, el reinicio se acerca a su fase operativa. Se están coordinando los bancos centrales y las autoridades financieras de diversas regiones para confirmar de forma sincronizada la transición. Eso se ha retrasado por la negativa del a abandonar el antiguo sistema Swift. Este asunto se ha resuelto el jueves 11 de junio. Una vez reconocida la transición, comenzará a operar abiertamente el nuevo sistema monetario con seguridad cuántica. Según Mr. Pool , el gran colisionador de hadrones, la máquina más potente jamás construida por manos humanas, dejará de funcionar el 29 de junio de 2026. Quedará permanentemente fuera de servicio durante lo que denominan «apagado prolongado 3». ¿Qué encontraron? El modelo estándar explica el 5% del universo. El otro 95% es materia oscura que está al otro lado de algo. El CERN se construyó para encontrar la puerta. La tercera fase la encontró. No están cerrando por mantenimiento. Están cerrando porque no se puede contener lo que se ha filtrado mientras esté en funcionamiento la máquina.

, el gran colisionador de hadrones, la máquina más potente jamás construida por manos humanas, dejará de funcionar el 29 de junio de 2026. Quedará permanentemente fuera de servicio durante lo que denominan «apagado prolongado 3». ¿Qué encontraron? El modelo estándar explica el 5% del universo. El otro 95% es materia oscura que está al otro lado de algo. El CERN se construyó para encontrar la puerta. La tercera fase la encontró. No están cerrando por mantenimiento. Están cerrando porque no se puede contener lo que se ha filtrado mientras esté en funcionamiento la máquina. La máquina se apagará el 29 de junio, pero lo que abrió no se cierra al apagarla. Construyeron una máquina para abrir una puerta. La abrieron, y ahora la están apagando. Pero las puertas no se cierran desde este lado. Tesla lo sabía. Escribió sobre ello en 1899: señales de fuera de nuestra dimensión, recibidas en Colorado Springs. Sus documentos fueron confiscados.https://operationdisclosureofficial.com/2026/06/12/restored-republic-via-a-gcr-as-of-june-12-2026/

UFOLOGÍA

Publicaron los archivos de ovnis. No porque querían. Porque se lo ordenaron. 162 documentos UAP desclasificados. Seis nuevos vídeos. Archivos que datan de 1947. El Pentágono los subió esta mañana. Sin una rueda de prensa. Sin explicación. Sólo una carga silenciosa a las 6 AM de un viernes.https://t.me/s/AXIOS4B

los subió esta mañana. Sin una rueda de prensa. Sin explicación. Sólo una carga silenciosa a las 6 AM de un viernes.https://t.me/s/AXIOS4B La película «Disclosure Day» de Steven Spielberg está generando debates en los círculos de ufólogos, y muchos espectadores informan que están resurgiendo recuerdos reprimidos de extraterrestres, lo que sugiere un despertar cultural con respecto a la inteligencia no humana y la continua divulgación de información al respecto.https://x.com/overclassifiedx/status/2065296257275556204

está generando debates en los círculos de ufólogos, y muchos espectadores informan que están resurgiendo recuerdos reprimidos de extraterrestres, lo que sugiere un despertar cultural con respecto a la inteligencia no humana y la continua divulgación de información al respecto.https://x.com/overclassifiedx/status/2065296257275556204 La tecnología mágica podría derrumbar los imperios petroleros.- Según el director ejecutivo Matthew Tuttle , la tecnología clasificada de Lockheed Martin y las posibles revelaciones sobre ovnis podrían revolucionar la industria y advierte sobre posibles turbulencias en el mercado.https://x.com/overclassifiedx/status/2065118456136229186

, la tecnología clasificada de Lockheed Martin y las posibles revelaciones sobre ovnis podrían revolucionar la industria y advierte sobre posibles turbulencias en el mercado.https://x.com/overclassifiedx/status/2065118456136229186 Miles de millones de dólares por tecnología alienígena.- El exoficial de la Fuerza Aérea David Grusch, alega que las agencias de inteligencia ocultan miles de millones de dólares destinados a programas secretos sobre ovnis, calificándolo de un importante caso de fraude e instando al Congreso a que investigue para lograr transparencia.https://x.com/TubeSpirit/status/2065114497044365629

CURIOSO

“El día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores” dijo Nikola Tesla .

. Hace una semana que los científicos anunciaron que encontraron una inmensa estructura oculta bajo el hielo de la Antártida , a tres kilómetros de profundidad, más antigua que la civilización humana. Nadie habla de ello.https://t.me/s/AXIOS4B

, a tres kilómetros de profundidad, más antigua que la civilización humana. Nadie habla de ello.https://t.me/s/AXIOS4B El Departamento de Justicia lleva 174 días de retraso en la publicación de los archivos de Epstein , tal y como lo exige la ley. Los críticos sostienen que está incompleta la publicación y que está muy censurada, careciendo de la transparencia necesaria.https://x.com/TubeSpirit/status/2065122380708565443

lleva 174 días de retraso en la publicación de los archivos de , tal y como lo exige la ley. Los críticos sostienen que está incompleta la publicación y que está muy censurada, careciendo de la transparencia necesaria.https://x.com/TubeSpirit/status/2065122380708565443 Como en el día de la marmota, estamos atrapados en un bucle temporal de guerra, paz, bomba y repetición, según Mike Adams . Despertarse cada día con la misma historia repetitiva y decepcionante de guerra, luego paz, luego más bombardeos y más guerra, mientras arde el mundo.https://www.brighteon.com/4e642fe9-4f46-4325-9e16-a694c102a691

. Despertarse cada día con la misma historia repetitiva y decepcionante de guerra, luego paz, luego más bombardeos y más guerra, mientras arde el mundo.https://www.brighteon.com/4e642fe9-4f46-4325-9e16-a694c102a691 Los árboles son una red de comunicación consciente y la están talando deliberadamente, según MrKidPool17.- En 1997, la ecóloga Suzanne Simard demostró que los árboles se comunican a través de una red subterránea de hongos: comparten nutrientes, envían señales químicas de alerta sobre depredadores e incluso reconocen a sus propias crías. Publicado. Revisado por pares. Innegable. Lo que no se publicó es que la red no es sólo química. Es eléctrica. Esta red transporta señales bioeléctricas a velocidad comparable a la de los sistemas nerviosos animales. El suelo del bosque es un cerebro. Una inteligencia distribuida que abarca miles de hectáreas, pensando, respondiendo, adaptándose como un solo organismo.https://sunnysjournal.com/2026/06/12/trees-are-a-communication-network-mrkidpool17/

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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