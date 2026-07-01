PACMA reclama la instalación de pasos renaturalizados en la A-348 ante el elevado número de animales atropellados en Alhama de Almería

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha reclamado públicamente a la Junta de Andalucía la instalación urgente de pasos renaturalizados en la carretera A-348 debido al elevado número de atropellos de animales que se registran de forma habitual en la vía. La formación política ha alertado de que la carretera que conecta Lanjarón con Almería se ha convertido en un auténtico peligro a la altura de Alhama de Almería, identificando un punto negro especialmente crítico para la seguridad y la fauna local concentrado entre los kilómetros 120 y 125 de dicha calzada.

Esta situación, indican, afecta «gravemente» a un entorno que destaca por su actividad agraria y rural, lo que propicia el tránsito constante de distintas especies por las inmediaciones de la carretera de forma desprotegida. Eduardo Milla, coordinador provincial de PACMA en Almería, explica que «al atravesar una zona amplia rural con cortijos y cultivos, donde los animales andan sueltos, es muy habitual encontrarse cadáveres de animales en plena calzada o en los arcenes».

La problemática no distingue entre animales domésticos que se escapan de las fincas colindantes y la propia fauna silvestre de la comarca, siendo frecuente encontrar restos de zorros o reptiles que mueren al intentar cruzar. Para frenar este goteo constante de pérdidas.

El Partido Animalista exige a la Junta de Andalucía un plan de actuación que combine la instalación de un vallado perimetral para bloquear el acceso directo a la calzada con la creación de pasos adaptados que garanticen la conectividad ecológica de la zona.

«Estas infraestructuras verdes permitirían que los animales cruzasen de un lado a otro de la carretera de forma segura y sin el riesgo de morir en el intento, mitigando también los riesgos de accidente para los propios conductores», indica Milla, que insiste en que «no se puede seguir ignorando este conflicto».