Abogados Cristianos pide expedientar al profesor que imparte el programa «Mariconízate» a menores en un instituto público de Jaén 

Solicita a la Consejería de Educación de Andalucía la apertura de un expediente disciplinario contra el docente y la suspensión del programa en todos los centros educativos públicos.

Considera que las charlas vulneran el artículo 27.3 de la Constitución y el principio de neutralidad ideológica exigido en la enseñanza pública.

Abogados Cristianos recuerda que un profesor de biología fue suspendido seis meses por explicar dentro del aula la existencia única de dos sexos y consideraría arbitrario no abrir ahora expediente por el programa «Mariconízate».

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos: “La escuela pública está para enseñar, no para convertir las aulas en espacios de activismo ideológico. Los menores tienen derecho a recibir una educación libre de adoctrinamiento y los padres a decidir la formación moral de sus hijos”.



La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una reclamación administrativa ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía solicitando la apertura de un expediente disciplinario contra un profesor del IES Alfonso XI de Alcalá la Real (Jaén), así como la suspensión del programa denominado «Mariconízate», que viene impartiendo a alumnos de Educación Secundaria.

El programa, respaldado por la Universidad de Granada, aborda exclusivamente cuestiones relacionadas con la homosexualidad y la identidad de género. Además, el propio docente inicia las sesiones presentándose a los alumnos con la frase: «Soy Pablo, vuestro nuevo profesor de francés, y soy gay», utilizando posteriormente esa circunstancia como eje de las actividades desarrolladas en el aula.

La organización considera que estas charlas exceden claramente la función docente, constituyendo un caso de adoctrinamiento ideológico y vulneran el artículo 27.3 de la Constitución Española y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que garantizan el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral conforme a sus propias convicciones. Asimismo, recuerda que los centros públicos están sometidos al principio de neutralidad ideológica y no pueden convertirse en instrumentos de difusión de postulados políticos o identitarios.

Abogados Cristianos recuerda que la propia Inspección Educativa suspendió de empleo y sueldo durante seis meses a un profesor de biología en Alcalá de Henares por explicar la existencia única de dos sexos (cromosomas XX y XY) dentro del ámbito educativo. Ante este precedente, señala que si la Administración de Andalucía no procede ahora a la apertura del expediente disciplinario y su correspondiente sanción, supondría un trato arbitrario y contrario al principio de igualdad en la aplicación del régimen disciplinario.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que: «La escuela pública está para enseñar, no para convertir las aulas en espacios de activismo ideológico. Los menores tienen derecho a recibir una educación libre de adoctrinamiento y los padres a decidir la formación moral de sus hijos”.

Añade: “Si la Junta de Andalucía actuó disciplinariamente en otros casos relacionados con el ámbito educativo, no puede ahora mirar hacia otro lado cuando un docente utiliza las aulas para promover una agenda ideológica completamente ajena a la enseñanza reglada».

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