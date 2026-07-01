Las visitas guiadas a las Casas Consistoriales adaptan su horario durante los meses de verano

Desde este viernes, 3 de julio, solo se realizarán en un turno, siendo las reservas a las 10:30 horas para evitar las horas de sol

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, ha modificado el horario de las visitas guiadas a las Casas Consistoriales para los próximos meses de julio, agosto y septiembre. Este cambio se realiza con la finalidad de adaptar la actividad a las condiciones propias de la época estival y ofrecer una experiencia más cómoda a los participantes.

De este modo, durante estos tres meses, las visitas se realizarán en un único turno semanal, todos los viernes a las 10:30 horas, sustituyendo así el horario habitual del resto del año. Este cambio permitirá desarrollar el recorrido en las horas de menor incidencia del calor, garantizando el disfrute de una de las actividades culturales y patrimoniales más demandadas por vecinos y visitantes.

Estas visitas ofrecen la oportunidad de conocer, de primera mano, la historia de las Casas Consistoriales, uno de los edificios más representativos de la ciudad, así como el importante proceso de rehabilitación y restauración que ha permitido recuperar este emblemático conjunto arquitectónico para el disfrute de todos los almerienses.

A lo largo del recorrido, los asistentes están acompañados por personal municipal especializado en la historia y el patrimonio de Almería, que explica la evolución del edificio desde sus orígenes hasta la actualidad, destacando sus elementos arquitectónicos más singulares, las distintas fases de su restauración y el papel que desempeña hoy como sede del Ayuntamiento.

Las visitas son gratuitas y están dirigidas al público en general, con un aforo máximo de 30 personas por pase. El punto de encuentro será la Plaza Vieja, desde donde comienza el itinerario guiado.

Las personas interesadas deben realizar su inscripción previamente a través de la página web www.turismodealmeria.org/visitas-casa-consistorial. Para obtener más información, pueden dirigirse a la Oficina Municipal de Turismo, situada en la calle Juez, 6, o contactar a través del teléfono 950210538.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que “con esta iniciativa, que ahora adaptamos para los meses de verano, el Ayuntamiento continúa acercando a ciudadanos y turistas el patrimonio histórico y cultural de Almería, poniendo en valor uno de los edificios más significativos de la ciudad y ofreciendo una experiencia que combina historia, arquitectura y la recuperación de un espacio fundamental para la vida institucional almeriense”.

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