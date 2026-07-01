La Asociación Española Contra el Cáncer convierte el Paseo de Almería en un Espacio Libre de Humos cambiando tabaco y vapers por fruta

Antonio Verdegay

· La presidenta de AECC en Almería, Magdalena Cantero, ha asegurado que “queremos convertir a Almería en un referente en la lucha contra el cáncer y, en concreto, contra el tabaco”

· Ya son más de 1,2 millones de personas las que pasean por Espacios Libres de Humo en la provincia

El mensaje y la labor de concienciación del programa ‘Espacios sin humo’ de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Almería ha dado hoy un paso más en su difusión en una atractiva iniciativa desarrollado esta mañana en el Paseo, en la que el voluntariado de la Asociación, capitaneado por su presidenta, Magdalena Cantero, ha cambiado a los almerienses y turistas su tabaco y ‘vapers’ por una saludable cajita de fruta.

Durante las primeras horas de la mañana han sido decenas de personas las que han conocido esta campaña de la Asociación y las que se han sumado de buena gana a realizar el intercambio. Magdalena Cantero ha asegurado que “queremos convertir a Almería en un referente en la lucha contra el cáncer y, en concreto, contra el tabaco. Siete millones de personas mueren en el mundo como consecuencia del tabaco. 51.870 españoles murieron el año pasado por culpa del tabaco. El tabaco está presente en la mayor parte de los cánceres que se detectan. Por lo tanto, si dejamos de fumar, estamos previniendo el cáncer. Y con esta iniciativa lo que queremos es prevenir, incentivar la responsabilidad que supone fumar de manera privada, pero también en espacios públicos, puesto que fumar en las calles y en determinados entornos nos convierte a todos en fumadores pasivos”.

Esta labor por conseguir ‘Espacios sin humo’ se ha intensificado en los últimos meses, con la firma de un convenio con la Universidad de Almería, “liderando el Proyecto Cero”, ha apuntado la presidenta de AECC en Almería, “convirtiendo la universidad en un espacio libre de humo, incentivando que esos 15.000 alumnos universitarios de nuestra ciudad sepan lo que supone el tabaco en su vida y en la de los demás. Como también conseguimos con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar hace cuatro años. Y la de hoy nos parecía una iniciativa interesante porque estamos recogiendo cigarrillos e intercambiándolos por fruta, por cereza y por plátano”.

En sus mensajes de concienciación, la Asociación Española Contra el Cáncer tampoco se olvida de los menores de edad, ya que muchos de ellos desconocen los efectos nocivos de los vapeadores. Tal y como ha señalado Magdalena Cantero, “queremos hacer una llamada de atención muy especial con los menores, puesto que Andalucía está liderando el consumo de vapeo. Uno de cada cuatro niños entre 12 y 13 años vapea y uno de cada dos entre 14 y 17 vapea. Esto significa que están consumiendo sustancias tóxicas, sustancias cancerígenas y, sobre todo, están generando una adicción que luego llegará al consumo del tabaco. La buena noticia es que cada vez que se implementan leyes que hacen más difícil fumar, desciende el número de fumadores. De hecho, en España de manera habitual, tan solo, aunque sigue siendo una cifra muy elevada, fuma el 19,3% de la población”.

Sobre la posibilidad de que esos espacios libres de humo llegue a las terrazas, Cantero ha afirmado que “como Asociación Española contra el Cáncer, que trabajamos por la prevención del cáncer y sobre todo cuando sabemos de manera fidedigna que el 60% de las mujeres que fuman desarrollan cáncer, cáncer de pulmón, y el 69% de los hombres, nos parece necesaria esta medida. Estamos de acuerdo que la libertad individual hay que salvaguardarla siempre, pero sí que es verdad que no podemos convertirnos el resto en fumadores pasivos porque el tabaco es dañino, tiene más de 16 sustancias cancerígenas y los que respiramos ese humo del tabaco estamos expuestos al humo del tabaco y a la enfermedad. Ojalá que consigamos transitar por un espacio libre de humo y que consigamos que en el 2030 tengamos la primera generación almeriense y española libre de humo”.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería inició en el año 2022 una campaña para que entidades públicas y privadas declaren públicamente ‘Espacios sin Humo’. A lo largo de este tiempo se han sumado ayuntamientos, empresas y diferentes entidades, donde se prohíbe el consumo de tabaco y vapeadores. En la actualidad más de 1,2 millones de personas pueden pasear por espacios sin humo en la provincia de Almería.

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