El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el domingo 2 de agosto debido a la procesión de Santa María de Los Ángeles

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el domingo 2 de agosto, de 20.30 a 24.00 horas, debido a la procesión de Santa María de Los Ángeles, con el siguiente itinerario: Plaza de la Plata (Parroquia Santa María de Los Ángeles), La Plata, Lopán, Inglés, Quinta Avenida, Marchales, España, Diamante (casa de Hermandad), Turquesa, Maestría, Quinta Avenida, Plaza de la Plata y a la parroquia.

Relacionado