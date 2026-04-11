Representación en España de la Comisión Europea

Martes, 14 de abril

Madrid. Visita de Ekaterina Zaharieva, comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación. Participará en el foro económico Wake Up, Spain!, al igual que lo harán Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración, y Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.También asistirá Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España. Además, durante su visita, la comisaria Zaharieva mantendrá reuniones con autoridades naciones y locales.

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Lunes, 20 de abril (hasta el martes, 21 de abril)

Madrid. Visita deMichael McGrath, comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores. El martes, a las 9 de la mañana participará en el desayuno informativa de Europa Press. Después, comparecerá ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Barcelona. El comisario europeo de vivienda, Dan Jørgensen visitará Barcelona, donde mantendrá encuentros con autoridades y un diálogo con jóvenes sobre vivienda.(hasta el martes, 21 de abril) Sevilla y Algeciras. Olivér Várhelyi, comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales visita Sevilla y Algeciras. Mantendrá encuentros con autoridades nacionales y locales y realizará una visita institucional al Punto de Inspección Fronterizo del puerto de Algeciras.

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