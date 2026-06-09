Almería pone en valor el turismo deportivo azul como eje de desarrollo económico y territorial de la ciudad

Unas jornadas, organizadas por Almería Sports Destination, con el apoyo del Ayuntamiento, han analizado la estrategia para impulsar a Almería en este sector sostenible

El Espacio Alma ha acogido hoy las Jornadas sobre Turismo Deportivo Azul, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, empresariales, universitarios y gestores del territorio con el objetivo de avanzar en la definición de un modelo turístico de ciudad basado en la sostenibilidad, la cooperación y la experiencia. La jornada ha sido organizada por Almería Sports Destination, y se enmarca en la estrategia municipal Almería 2030.

Durante la inauguración, la concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha destacado el papel de los fondos europeos y de Almería 2030 como herramienta de planificación estratégica para transformar el potencial del territorio en una oferta turística estructurada, coherente y competitiva. Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar hacia “la creación de un club de producto de turismo activo, ecoturismo y turismo deportivo azul, que permita ordenar la oferta, mejorar la comercialización y reforzar la cooperación entre empresas, administración y agentes del territorio”.

Por su parte, Felipe Pascual, en representación de Almería Sports Destination, contextualizó el concepto de turismo deportivo azul como un modelo integral que engloba actividad física en el litoral, turismo activo, eventos deportivos, naturaleza, salud, bienestar y sostenibilidad. Destacó además que “Almería cuenta con condiciones diferenciales para liderar este segmento”, aunque insistió en que “los recursos por sí solos no son suficientes si no se acompañan de estrategia, planificación y cooperación”. También ha asistido el gerente, Antonio Jesús González.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, defendió el papel del deporte como herramienta de salud, bienestar y cohesión social, subrayando la necesidad de evolucionar hacia un modelo de destino basado en experiencias y no en actividades aisladas. Antonio Casimiro ha puesto en valor “el potencial de Almería como territorio único por la combinación de mar, desierto, montaña y espacios naturales”, y ha señalado la importancia de “estructurar una oferta actualmente dispersa para generar mayor impacto económico, reducir la estacionalidad y posicionar la ciudad como destino activo durante todo el año”. También han asistido los concejales Joaquín Pérez de la Blanca y Antonio Urdiales.

La directora de la Cátedra Almería Municipio Azul de la Universidad de Almería, Mabel Sáez, explicó el concepto de economía azul como un modelo de desarrollo que integra crecimiento económico, empleo, innovación y sostenibilidad vinculados al mar y al litoral. Subrayó la importancia de avanzar hacia “un modelo de turismo basado en experiencias integradas, donde el visitante pueda acceder a propuestas conectadas con el territorio, la naturaleza, el deporte, la gastronomía y el bienestar”, y defendió la necesidad de una visión compartida entre administración, universidad y empresa.

Víctor Goitia, director de Marketing del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, presentó su experiencia como destino consolidado en la gestión del turismo deportivo, basado en nueve clubes de producto que permiten estructurar la oferta, especializarla y generar una gobernanza público-privada estable. Su modelo combina turismo deportivo profesional, naturaleza, golf, eventos y bienestar, además de estrategias de promoción internacional basadas en embajadores y colaboraciones con entidades deportivas de referencia.

El director conservador del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Salvador Parra, recordó la necesidad de compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación del patrimonio natural, destacando la importancia de la capacidad de carga, la zonificación de usos y la planificación rigurosa. Alertó sobre los riesgos de la masificación turística y defendió la necesidad de ordenar el uso del territorio para garantizar la sostenibilidad ambiental y social del destino.

La jornada concluyó con una mesa redonda centrada en la cooperación como base del desarrollo del turismo deportivo azul. Todos los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo compartido entre administración, empresa, universidad y gestores del territorio, capaz de estructurar la oferta, generar experiencias de mayor valor añadido y consolidar un destino competitivo, sostenible y diferenciado. El objetivo, convertir este sector sostenible como eje de desarrollo económico y territorial.

Relacionado