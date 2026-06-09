El festival de músicas del mundo Alamar tomará la Plaza de la Constitución con tres conciertos gratuitos del 11 al 13 de junio

Radio Babel Marseille (Francia/España), Suhail Fusión (Marruecos) y Ambi Subramaniam Trío (India) protagonizan la edición de este 2026, con tres citas de entrada libre y con inicio a las 21.30 horas

Del jueves 11 de junio hasta el sábado, día 13, la Plaza de la Constitución será transbordador directo para viajar a distintos lugares a través de la música con Alamar, el festival de músicas del mundo que, desde hace más de veinte años, abre una puerta a las músicas de raíz con una mirada que combina la tradición pero con un punto de vista más contemporáneo. Una actividad muy atractiva y consolidada ya entre el final de la primavera y el inicio del verano dentro de la programación del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Todas las citas serán a las 21.30 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

“Además de todas las bondades conocidas -gastronomía, patrimonio, museos, playas, medio ambiente o deporte- a Almería se suma la programación cultural, que en la temporada de verano tiene en la música su principal atractivo y que hacen de la ciudad uno de los destinos turísticos musicales más importantes, con festivales, conciertos y propuestas para todos los gustos como Alamar, Puro Latino, el Festival de Flamenco y Danza, Siente La Plaza o Cooltural Fest”, recuerda Diego Cruz.

La banda franco-española Radio Babel Marseille será la encargada del primero de los tres conciertos. El grupo se funda en 2013 y ofrecen polifonías mediterráneas, ritmos africanos, beatbox y groove contemporáneo que se entrelazan para crear un universo sonoro original, alimentado por la diversidad cultural. Su repertorio en francés, español, árabe, bambara o criollo, evoca la Torre de Babel, símbolo del diálogo y del encuentro entre culturas. Su último disco se inspira en cantos marineros tradicionales.

Suhail Fusión (Marruecos) recogerá el testigo el viernes, 12 de junio. Se trata de un proyecto que bebe de la tradición arábigo-andalusí para proyectarla hacia nuevos territorios sonoros. Fusiona la riqueza melódica del mundo árabe con la profundidad expresiva del flamenco. Sus composiciones evocan la herencia de Al-Ándalus, reinterpretada con sensibilidad actual, abierta al diálogo con otras músicas del mundo, creando un lenguaje musical donde conviven historia, identidad y modernidad.

El cierre vendrá de la mano de Ambi Subramaniam Trío (India). Ambi es uno de los violinistas más brillantes de su generación, reconocido internacionalmente como “el nuevo rey del violín clásico indio” y comparado con grandes figuras como Itzak Perlman. Formado desde los tres años por su padre y maestro, debutó sobre los escenarios con solo siete años y desde entonces ha llevado su música a auditorios de todo el mundo. Vendrá en formato trío, junto a dos percusionistas tradicionales de la India.

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